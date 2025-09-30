- Übersicht
MKDWW: MKDWELL Tech Inc.
Der Wechselkurs von MKDWW hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0131 bis zu einem Hoch von 0.0131 gehandelt.
Verfolgen Sie die MKDWELL Tech Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MKDWW heute?
Die Aktie von MKDWELL Tech Inc. (MKDWW) notiert heute bei 0.0131. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.0131 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von MKDWW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MKDWW Dividenden?
MKDWELL Tech Inc. wird derzeit mit 0.0131 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -34.50% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MKDWW zu verfolgen.
Wie kaufe ich MKDWW-Aktien?
Sie können Aktien von MKDWELL Tech Inc. (MKDWW) zum aktuellen Kurs von 0.0131 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.0131 oder 0.0161 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MKDWW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MKDWW-Aktien?
Bei einer Investition in MKDWELL Tech Inc. müssen die jährliche Spanne 0.0070 - 0.0400 und der aktuelle Kurs 0.0131 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.76% und -4.38%, bevor sie Orders zu 0.0131 oder 0.0161 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MKDWW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von MKDWELL Tech Inc.?
Der höchste Kurs von MKDWELL Tech Inc. (MKDWW) im vergangenen Jahr lag bei 0.0400. Innerhalb von 0.0070 - 0.0400 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.0131 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von MKDWELL Tech Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von MKDWELL Tech Inc.?
Der niedrigste Kurs von MKDWELL Tech Inc. (MKDWW) im Laufe des Jahres betrug 0.0070. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.0131 und der Spanne 0.0070 - 0.0400 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MKDWW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MKDWW statt?
MKDWELL Tech Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.0131 und -34.50% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0131
- Eröffnung
- 0.0131
- Bid
- 0.0131
- Ask
- 0.0161
- Tief
- 0.0131
- Hoch
- 0.0131
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -0.76%
- 6-Monatsänderung
- -4.38%
- Jahresänderung
- -34.50%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4