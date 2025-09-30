- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
MITT-PB: AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B
A taxa do MITT-PB para hoje mudou para -0.32%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.71 e o mais alto foi 21.86.
Veja a dinâmica do par de moedas AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de MITT-PB hoje?
Hoje AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B (MITT-PB) está avaliado em 21.83. O instrumento é negociado dentro de -0.32%, o fechamento de ontem foi 21.90, e o volume de negociação atingiu 27. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MITT-PB em tempo real.
As ações de AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B pagam dividendos?
Atualmente AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B está avaliado em 21.83. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.77% e USD. Monitore os movimentos de MITT-PB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de MITT-PB?
Você pode comprar ações de AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B (MITT-PB) pelo preço atual 21.83. Ordens geralmente são executadas perto de 21.83 ou 22.13, enquanto 27 e -0.14% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MITT-PB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de MITT-PB?
Investir em AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B envolve considerar a faixa anual 20.40 - 23.16 e o preço atual 21.83. Muitos comparam -0.23% e 1.77% antes de enviar ordens em 21.83 ou 22.13. Estude as mudanças diárias de preço de MITT-PB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações AG Mortgage Investment Trust, Inc.?
O maior preço de AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT-PB) no último ano foi 23.16. As ações oscilaram bastante dentro de 20.40 - 23.16, e a comparação com 21.90 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações AG Mortgage Investment Trust, Inc.?
O menor preço de AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT-PB) no ano foi 20.40. A comparação com o preço atual 21.83 e 20.40 - 23.16 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MITT-PB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de MITT-PB?
No passado AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.90 e 1.77% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 21.90
- Open
- 21.86
- Bid
- 21.83
- Ask
- 22.13
- Low
- 21.71
- High
- 21.86
- Volume
- 27
- Mudança diária
- -0.32%
- Mudança mensal
- -0.23%
- Mudança de 6 meses
- 1.77%
- Mudança anual
- 1.77%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4