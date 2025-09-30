CotaçõesSeções
MITT-PB: AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B

21.83 USD 0.07 (0.32%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do MITT-PB para hoje mudou para -0.32%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.71 e o mais alto foi 21.86.

Veja a dinâmica do par de moedas AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de MITT-PB hoje?

Hoje AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B (MITT-PB) está avaliado em 21.83. O instrumento é negociado dentro de -0.32%, o fechamento de ontem foi 21.90, e o volume de negociação atingiu 27. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MITT-PB em tempo real.

As ações de AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B pagam dividendos?

Atualmente AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B está avaliado em 21.83. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.77% e USD. Monitore os movimentos de MITT-PB no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de MITT-PB?

Você pode comprar ações de AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B (MITT-PB) pelo preço atual 21.83. Ordens geralmente são executadas perto de 21.83 ou 22.13, enquanto 27 e -0.14% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MITT-PB no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de MITT-PB?

Investir em AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B envolve considerar a faixa anual 20.40 - 23.16 e o preço atual 21.83. Muitos comparam -0.23% e 1.77% antes de enviar ordens em 21.83 ou 22.13. Estude as mudanças diárias de preço de MITT-PB no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações AG Mortgage Investment Trust, Inc.?

O maior preço de AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT-PB) no último ano foi 23.16. As ações oscilaram bastante dentro de 20.40 - 23.16, e a comparação com 21.90 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações AG Mortgage Investment Trust, Inc.?

O menor preço de AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT-PB) no ano foi 20.40. A comparação com o preço atual 21.83 e 20.40 - 23.16 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MITT-PB em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de MITT-PB?

No passado AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.90 e 1.77% após os eventos corporativos.

Faixa diária
21.71 21.86
Faixa anual
20.40 23.16
Fechamento anterior
21.90
Open
21.86
Bid
21.83
Ask
22.13
Low
21.71
High
21.86
Volume
27
Mudança diária
-0.32%
Mudança mensal
-0.23%
Mudança de 6 meses
1.77%
Mudança anual
1.77%
