A taxa do MITT-PB para hoje mudou para -0.32%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.71 e o mais alto foi 21.86.

Veja a dinâmica do par de moedas AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.