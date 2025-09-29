- Обзор рынка
MITT-PB: AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B
Курс MITT-PB за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.71, а максимальная — 21.86.
Следите за динамикой AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MITT-PB сегодня?
AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B (MITT-PB) сегодня оценивается на уровне 21.83. Инструмент торгуется в пределах -0.32%, вчерашнее закрытие составило 21.90, а торговый объем достиг 27. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MITT-PB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B?
AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B в настоящее время оценивается в 21.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.77% и USD. Отслеживайте движения MITT-PB на графике в реальном времени.
Как купить акции MITT-PB?
Вы можете купить акции AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B (MITT-PB) по текущей цене 21.83. Ордера обычно размещаются около 21.83 или 22.13, тогда как 27 и -0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MITT-PB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MITT-PB?
Инвестирование в AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B предполагает учет годового диапазона 20.40 - 23.16 и текущей цены 21.83. Многие сравнивают -0.23% и 1.77% перед размещением ордеров на 21.83 или 22.13. Изучайте ежедневные изменения цены MITT-PB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AG Mortgage Investment Trust, Inc.?
Самая высокая цена AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT-PB) за последний год составила 23.16. Акции заметно колебались в пределах 20.40 - 23.16, сравнение с 21.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AG Mortgage Investment Trust, Inc.?
Самая низкая цена AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT-PB) за год составила 20.40. Сравнение с текущими 21.83 и 20.40 - 23.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MITT-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MITT-PB?
В прошлом AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.90 и 1.77% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.90
- Open
- 21.86
- Bid
- 21.83
- Ask
- 22.13
- Low
- 21.71
- High
- 21.86
- Объем
- 27
- Дневное изменение
- -0.32%
- Месячное изменение
- -0.23%
- 6-месячное изменение
- 1.77%
- Годовое изменение
- 1.77%
