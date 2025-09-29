MITT-PB: AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B
今日MITT-PB汇率已更改-0.32%。当日，交易品种以低点21.71和高点21.86进行交易。
关注AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
MITT-PB股票今天的价格是多少？
AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B股票今天的定价为21.83。它在-0.32%范围内交易，昨天的收盘价为21.90，交易量达到27。MITT-PB的实时价格图表显示了这些更新。
AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B股票是否支付股息？
AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B目前的价值为21.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.77%和USD。实时查看图表以跟踪MITT-PB走势。
如何购买MITT-PB股票？
您可以以21.83的当前价格购买AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B股票。订单通常设置在21.83或22.13附近，而27和-0.14%显示市场活动。立即关注MITT-PB的实时图表更新。
如何投资MITT-PB股票？
投资AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B需要考虑年度范围20.40 - 23.16和当前价格21.83。许多人在以21.83或22.13下订单之前，会比较-0.23%和。实时查看MITT-PB价格图表，了解每日变化。
AG Mortgage Investment Trust, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，AG Mortgage Investment Trust, Inc.的最高价格是23.16。在20.40 - 23.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B的绩效。
AG Mortgage Investment Trust, Inc.股票的最低价格是多少？
AG Mortgage Investment Trust, Inc.（MITT-PB）的最低价格为20.40。将其与当前的21.83和20.40 - 23.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MITT-PB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MITT-PB股票是什么时候拆分的？
AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.90和1.77%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.90
- 开盘价
- 21.86
- 卖价
- 21.83
- 买价
- 22.13
- 最低价
- 21.71
- 最高价
- 21.86
- 交易量
- 27
- 日变化
- -0.32%
- 月变化
- -0.23%
- 6个月变化
- 1.77%
- 年变化
- 1.77%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值