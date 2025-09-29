MITT-PB股票今天的价格是多少？ AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B股票今天的定价为21.83。它在-0.32%范围内交易，昨天的收盘价为21.90，交易量达到27。MITT-PB的实时价格图表显示了这些更新。

AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B股票是否支付股息？ AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B目前的价值为21.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.77%和USD。实时查看图表以跟踪MITT-PB走势。

如何购买MITT-PB股票？ 您可以以21.83的当前价格购买AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B股票。订单通常设置在21.83或22.13附近，而27和-0.14%显示市场活动。立即关注MITT-PB的实时图表更新。

如何投资MITT-PB股票？ 投资AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B需要考虑年度范围20.40 - 23.16和当前价格21.83。许多人在以21.83或22.13下订单之前，会比较-0.23%和。实时查看MITT-PB价格图表，了解每日变化。

AG Mortgage Investment Trust, Inc.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，AG Mortgage Investment Trust, Inc.的最高价格是23.16。在20.40 - 23.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B的绩效。

AG Mortgage Investment Trust, Inc.股票的最低价格是多少？ AG Mortgage Investment Trust, Inc.（MITT-PB）的最低价格为20.40。将其与当前的21.83和20.40 - 23.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MITT-PB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。