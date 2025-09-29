クォートセクション
通貨 / MITT-PB
MITT-PB: AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B

21.83 USD 0.07 (0.32%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MITT-PBの今日の為替レートは、-0.32%変化しました。日中、通貨は1あたり21.71の安値と21.86の高値で取引されました。

AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series Bダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

MITT-PB株の現在の価格は？

AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series Bの株価は本日21.83です。-0.32%内で取引され、前日の終値は21.90、取引量は27に達しました。MITT-PBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series Bの株は配当を出しますか？

AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series Bの現在の価格は21.83です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.77%やUSDにも注目します。MITT-PBの動きはライブチャートで確認できます。

MITT-PB株を買う方法は？

AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series Bの株は現在21.83で購入可能です。注文は通常21.83または22.13付近で行われ、27や-0.14%が市場の動きを示します。MITT-PBの最新情報はライブチャートで確認できます。

MITT-PB株に投資する方法は？

AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series Bへの投資では、年間の値幅20.40 - 23.16と現在の21.83を考慮します。注文は多くの場合21.83や22.13で行われる前に、-0.23%や1.77%と比較されます。MITT-PBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

AG Mortgage Investment Trust, Inc.の株の最高値は？

AG Mortgage Investment Trust, Inc.の過去1年の最高値は23.16でした。20.40 - 23.16内で株価は大きく変動し、21.90と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series Bのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

AG Mortgage Investment Trust, Inc.の株の最低値は？

AG Mortgage Investment Trust, Inc.(MITT-PB)の年間最安値は20.40でした。現在の21.83や20.40 - 23.16と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MITT-PBの動きはライブチャートで確認できます。

MITT-PBの株式分割はいつ行われましたか？

AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series Bは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.90、1.77%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
21.71 21.86
1年のレンジ
20.40 23.16
以前の終値
21.90
始値
21.86
買値
21.83
買値
22.13
安値
21.71
高値
21.86
出来高
27
1日の変化
-0.32%
1ヶ月の変化
-0.23%
6ヶ月の変化
1.77%
1年の変化
1.77%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待