MITT-PB: AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B
MITT-PBの今日の為替レートは、-0.32%変化しました。日中、通貨は1あたり21.71の安値と21.86の高値で取引されました。
AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series Bダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
MITT-PB株の現在の価格は？
AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series Bの株価は本日21.83です。-0.32%内で取引され、前日の終値は21.90、取引量は27に達しました。MITT-PBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series Bの株は配当を出しますか？
AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series Bの現在の価格は21.83です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.77%やUSDにも注目します。MITT-PBの動きはライブチャートで確認できます。
MITT-PB株を買う方法は？
AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series Bの株は現在21.83で購入可能です。注文は通常21.83または22.13付近で行われ、27や-0.14%が市場の動きを示します。MITT-PBの最新情報はライブチャートで確認できます。
MITT-PB株に投資する方法は？
AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series Bへの投資では、年間の値幅20.40 - 23.16と現在の21.83を考慮します。注文は多くの場合21.83や22.13で行われる前に、-0.23%や1.77%と比較されます。MITT-PBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
AG Mortgage Investment Trust, Inc.の株の最高値は？
AG Mortgage Investment Trust, Inc.の過去1年の最高値は23.16でした。20.40 - 23.16内で株価は大きく変動し、21.90と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series Bのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
AG Mortgage Investment Trust, Inc.の株の最低値は？
AG Mortgage Investment Trust, Inc.(MITT-PB)の年間最安値は20.40でした。現在の21.83や20.40 - 23.16と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MITT-PBの動きはライブチャートで確認できます。
MITT-PBの株式分割はいつ行われましたか？
AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series Bは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.90、1.77%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 21.90
- 始値
- 21.86
- 買値
- 21.83
- 買値
- 22.13
- 安値
- 21.71
- 高値
- 21.86
- 出来高
- 27
- 1日の変化
- -0.32%
- 1ヶ月の変化
- -0.23%
- 6ヶ月の変化
- 1.77%
- 1年の変化
- 1.77%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前