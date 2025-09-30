KurseKategorien
MITT-PB: AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B

21.83 USD 0.07 (0.32%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MITT-PB hat sich für heute um -0.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.71 bis zu einem Hoch von 21.86 gehandelt.

Verfolgen Sie die AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von MITT-PB heute?

Die Aktie von AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B (MITT-PB) notiert heute bei 21.83. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.32% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.90 und das Handelsvolumen erreichte 27. Das Live-Chart von MITT-PB zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie MITT-PB Dividenden?

AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B wird derzeit mit 21.83 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.77% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MITT-PB zu verfolgen.

Wie kaufe ich MITT-PB-Aktien?

Sie können Aktien von AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B (MITT-PB) zum aktuellen Kurs von 21.83 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.83 oder 22.13 platziert, während 27 und -0.14% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MITT-PB auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in MITT-PB-Aktien?

Bei einer Investition in AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B müssen die jährliche Spanne 20.40 - 23.16 und der aktuelle Kurs 21.83 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.23% und 1.77%, bevor sie Orders zu 21.83 oder 22.13 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MITT-PB.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von AG Mortgage Investment Trust, Inc.?

Der höchste Kurs von AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT-PB) im vergangenen Jahr lag bei 23.16. Innerhalb von 20.40 - 23.16 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.90 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von AG Mortgage Investment Trust, Inc.?

Der niedrigste Kurs von AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT-PB) im Laufe des Jahres betrug 20.40. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.83 und der Spanne 20.40 - 23.16 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MITT-PB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von MITT-PB statt?

AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.90 und 1.77% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
21.71 21.86
Jahresspanne
20.40 23.16
Vorheriger Schlusskurs
21.90
Eröffnung
21.86
Bid
21.83
Ask
22.13
Tief
21.71
Hoch
21.86
Volumen
27
Tagesänderung
-0.32%
Monatsänderung
-0.23%
6-Monatsänderung
1.77%
Jahresänderung
1.77%
