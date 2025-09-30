QuotazioniSezioni
MITT-PB
MITT-PB: AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B

21.83 USD 0.07 (0.32%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MITT-PB ha avuto una variazione del -0.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.71 e ad un massimo di 21.86.

Segui le dinamiche di AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni MITT-PB oggi?

Oggi le azioni AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B sono prezzate a 21.83. Viene scambiato all'interno di -0.32%, la chiusura di ieri è stata 21.90 e il volume degli scambi ha raggiunto 27. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MITT-PB mostra questi aggiornamenti.

Le azioni AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B pagano dividendi?

AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B è attualmente valutato a 21.83. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.77% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MITT-PB.

Come acquistare azioni MITT-PB?

Puoi acquistare azioni AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B al prezzo attuale di 21.83. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.83 o 22.13, mentre 27 e -0.14% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MITT-PB sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni MITT-PB?

Investire in AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B implica considerare l'intervallo annuale 20.40 - 23.16 e il prezzo attuale 21.83. Molti confrontano -0.23% e 1.77% prima di effettuare ordini su 21.83 o 22.13. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MITT-PB con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni AG Mortgage Investment Trust, Inc.?

Il prezzo massimo di AG Mortgage Investment Trust, Inc. nell'ultimo anno è stato 23.16. All'interno di 20.40 - 23.16, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.90 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni AG Mortgage Investment Trust, Inc.?

Il prezzo più basso di AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT-PB) nel corso dell'anno è stato 20.40. Confrontandolo con gli attuali 21.83 e 20.40 - 23.16 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MITT-PB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MITT-PB?

AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.90 e 1.77%.

Intervallo Giornaliero
21.71 21.86
Intervallo Annuale
20.40 23.16
Chiusura Precedente
21.90
Apertura
21.86
Bid
21.83
Ask
22.13
Minimo
21.71
Massimo
21.86
Volume
27
Variazione giornaliera
-0.32%
Variazione Mensile
-0.23%
Variazione Semestrale
1.77%
Variazione Annuale
1.77%
