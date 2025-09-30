- Panoramica
MITT-PB: AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B
Il tasso di cambio MITT-PB ha avuto una variazione del -0.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.71 e ad un massimo di 21.86.
Segui le dinamiche di AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni MITT-PB oggi?
Oggi le azioni AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B sono prezzate a 21.83. Viene scambiato all'interno di -0.32%, la chiusura di ieri è stata 21.90 e il volume degli scambi ha raggiunto 27. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MITT-PB mostra questi aggiornamenti.
Le azioni AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B pagano dividendi?
AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B è attualmente valutato a 21.83. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.77% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MITT-PB.
Come acquistare azioni MITT-PB?
Puoi acquistare azioni AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B al prezzo attuale di 21.83. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.83 o 22.13, mentre 27 e -0.14% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MITT-PB sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni MITT-PB?
Investire in AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B implica considerare l'intervallo annuale 20.40 - 23.16 e il prezzo attuale 21.83. Molti confrontano -0.23% e 1.77% prima di effettuare ordini su 21.83 o 22.13. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MITT-PB con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni AG Mortgage Investment Trust, Inc.?
Il prezzo massimo di AG Mortgage Investment Trust, Inc. nell'ultimo anno è stato 23.16. All'interno di 20.40 - 23.16, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.90 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni AG Mortgage Investment Trust, Inc.?
Il prezzo più basso di AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT-PB) nel corso dell'anno è stato 20.40. Confrontandolo con gli attuali 21.83 e 20.40 - 23.16 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MITT-PB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MITT-PB?
AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.90 e 1.77%.
- Chiusura Precedente
- 21.90
- Apertura
- 21.86
- Bid
- 21.83
- Ask
- 22.13
- Minimo
- 21.71
- Massimo
- 21.86
- Volume
- 27
- Variazione giornaliera
- -0.32%
- Variazione Mensile
- -0.23%
- Variazione Semestrale
- 1.77%
- Variazione Annuale
- 1.77%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4