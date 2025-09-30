- Aperçu
MITT-PB: AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B
Le taux de change de MITT-PB a changé de -0.32% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.71 et à un maximum de 21.86.
Suivez la dynamique AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action MITT-PB aujourd'hui ?
L'action AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B est cotée à 21.83 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.32%, a clôturé hier à 21.90 et son volume d'échange a atteint 27. Le graphique en temps réel du cours de MITT-PB présente ces mises à jour.
L'action AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B verse-t-elle des dividendes ?
AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B est actuellement valorisé à 21.83. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.77% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de MITT-PB.
Comment acheter des actions MITT-PB ?
Vous pouvez acheter des actions AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B au cours actuel de 21.83. Les ordres sont généralement placés à proximité de 21.83 ou de 22.13, le 27 et le -0.14% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de MITT-PB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action MITT-PB ?
Investir dans AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B implique de prendre en compte la fourchette annuelle 20.40 - 23.16 et le prix actuel 21.83. Beaucoup comparent -0.23% et 1.77% avant de passer des ordres à 21.83 ou 22.13. Consultez le graphique du cours de MITT-PB en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action AG Mortgage Investment Trust, Inc. ?
Le cours le plus élevé de AG Mortgage Investment Trust, Inc. l'année dernière était 23.16. Au cours de 20.40 - 23.16, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 21.90 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action AG Mortgage Investment Trust, Inc. ?
Le cours le plus bas de AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT-PB) sur l'année a été 20.40. Sa comparaison avec 21.83 et 20.40 - 23.16 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de MITT-PB sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action MITT-PB a-t-elle été divisée ?
AG Mortgage Investment Trust Inc Preferred Series B a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 21.90 et 1.77% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 21.90
- Ouverture
- 21.86
- Bid
- 21.83
- Ask
- 22.13
- Plus Bas
- 21.71
- Plus Haut
- 21.86
- Volume
- 27
- Changement quotidien
- -0.32%
- Changement Mensuel
- -0.23%
- Changement à 6 Mois
- 1.77%
- Changement Annuel
- 1.77%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4