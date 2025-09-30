- Visão do mercado
MITP: AG Mortgage Investment Trust, Inc.
A taxa do MITP para hoje mudou para 0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.1655 e o mais alto foi 25.3250.
Veja a dinâmica do par de moedas AG Mortgage Investment Trust, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de MITP hoje?
Hoje AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITP) está avaliado em 25.3250. O instrumento é negociado dentro de 0.10%, o fechamento de ontem foi 25.3000, e o volume de negociação atingiu 16. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MITP em tempo real.
As ações de AG Mortgage Investment Trust, Inc. pagam dividendos?
Atualmente AG Mortgage Investment Trust, Inc. está avaliado em 25.3250. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.31% e USD. Monitore os movimentos de MITP no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de MITP?
Você pode comprar ações de AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITP) pelo preço atual 25.3250. Ordens geralmente são executadas perto de 25.3250 ou 25.3280, enquanto 16 e 0.24% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MITP no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de MITP?
Investir em AG Mortgage Investment Trust, Inc. envolve considerar a faixa anual 24.2000 - 25.6700 e o preço atual 25.3250. Muitos comparam 0.56% e 0.74% antes de enviar ordens em 25.3250 ou 25.3280. Estude as mudanças diárias de preço de MITP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações AG Mortgage Investment Trust, Inc.?
O maior preço de AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITP) no último ano foi 25.6700. As ações oscilaram bastante dentro de 24.2000 - 25.6700, e a comparação com 25.3000 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de AG Mortgage Investment Trust, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações AG Mortgage Investment Trust, Inc.?
O menor preço de AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITP) no ano foi 24.2000. A comparação com o preço atual 25.3250 e 24.2000 - 25.6700 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MITP em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de MITP?
No passado AG Mortgage Investment Trust, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.3000 e -1.31% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.3000
- Open
- 25.2644
- Bid
- 25.3250
- Ask
- 25.3280
- Low
- 25.1655
- High
- 25.3250
- Volume
- 16
- Mudança diária
- 0.10%
- Mudança mensal
- 0.56%
- Mudança de 6 meses
- 0.74%
- Mudança anual
- -1.31%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4