MITP: AG Mortgage Investment Trust, Inc.
Der Wechselkurs von MITP hat sich für heute um 0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.1655 bis zu einem Hoch von 25.3250 gehandelt.
Verfolgen Sie die AG Mortgage Investment Trust, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MITP heute?
Die Aktie von AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITP) notiert heute bei 25.3250. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.10% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.3000 und das Handelsvolumen erreichte 16. Das Live-Chart von MITP zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MITP Dividenden?
AG Mortgage Investment Trust, Inc. wird derzeit mit 25.3250 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.31% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MITP zu verfolgen.
Wie kaufe ich MITP-Aktien?
Sie können Aktien von AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITP) zum aktuellen Kurs von 25.3250 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.3250 oder 25.3280 platziert, während 16 und 0.24% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MITP auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MITP-Aktien?
Bei einer Investition in AG Mortgage Investment Trust, Inc. müssen die jährliche Spanne 24.2000 - 25.6700 und der aktuelle Kurs 25.3250 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.56% und 0.74%, bevor sie Orders zu 25.3250 oder 25.3280 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MITP.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von AG Mortgage Investment Trust, Inc.?
Der höchste Kurs von AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITP) im vergangenen Jahr lag bei 25.6700. Innerhalb von 24.2000 - 25.6700 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.3000 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von AG Mortgage Investment Trust, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von AG Mortgage Investment Trust, Inc.?
Der niedrigste Kurs von AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITP) im Laufe des Jahres betrug 24.2000. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.3250 und der Spanne 24.2000 - 25.6700 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MITP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MITP statt?
AG Mortgage Investment Trust, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.3000 und -1.31% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.3000
- Eröffnung
- 25.2644
- Bid
- 25.3250
- Ask
- 25.3280
- Tief
- 25.1655
- Hoch
- 25.3250
- Volumen
- 16
- Tagesänderung
- 0.10%
- Monatsänderung
- 0.56%
- 6-Monatsänderung
- 0.74%
- Jahresänderung
- -1.31%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4