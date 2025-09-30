- Panoramica
MITP: AG Mortgage Investment Trust, Inc.
Il tasso di cambio MITP ha avuto una variazione del 0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.1655 e ad un massimo di 25.3250.
Segui le dinamiche di AG Mortgage Investment Trust, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni MITP oggi?
Oggi le azioni AG Mortgage Investment Trust, Inc. sono prezzate a 25.3250. Viene scambiato all'interno di 0.10%, la chiusura di ieri è stata 25.3000 e il volume degli scambi ha raggiunto 16. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MITP mostra questi aggiornamenti.
Le azioni AG Mortgage Investment Trust, Inc. pagano dividendi?
AG Mortgage Investment Trust, Inc. è attualmente valutato a 25.3250. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.31% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MITP.
Come acquistare azioni MITP?
Puoi acquistare azioni AG Mortgage Investment Trust, Inc. al prezzo attuale di 25.3250. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.3250 o 25.3280, mentre 16 e 0.24% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MITP sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni MITP?
Investire in AG Mortgage Investment Trust, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 24.2000 - 25.6700 e il prezzo attuale 25.3250. Molti confrontano 0.56% e 0.74% prima di effettuare ordini su 25.3250 o 25.3280. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MITP con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni AG Mortgage Investment Trust, Inc.?
Il prezzo massimo di AG Mortgage Investment Trust, Inc. nell'ultimo anno è stato 25.6700. All'interno di 24.2000 - 25.6700, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.3000 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di AG Mortgage Investment Trust, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni AG Mortgage Investment Trust, Inc.?
Il prezzo più basso di AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITP) nel corso dell'anno è stato 24.2000. Confrontandolo con gli attuali 25.3250 e 24.2000 - 25.6700 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MITP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MITP?
AG Mortgage Investment Trust, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.3000 e -1.31%.
- Chiusura Precedente
- 25.3000
- Apertura
- 25.2644
- Bid
- 25.3250
- Ask
- 25.3280
- Minimo
- 25.1655
- Massimo
- 25.3250
- Volume
- 16
- Variazione giornaliera
- 0.10%
- Variazione Mensile
- 0.56%
- Variazione Semestrale
- 0.74%
- Variazione Annuale
- -1.31%
