MITP: AG Mortgage Investment Trust, Inc.
Le taux de change de MITP a changé de 0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.1655 et à un maximum de 25.3250.
Suivez la dynamique AG Mortgage Investment Trust, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action MITP aujourd'hui ?
L'action AG Mortgage Investment Trust, Inc. est cotée à 25.3250 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.10%, a clôturé hier à 25.3000 et son volume d'échange a atteint 16. Le graphique en temps réel du cours de MITP présente ces mises à jour.
L'action AG Mortgage Investment Trust, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
AG Mortgage Investment Trust, Inc. est actuellement valorisé à 25.3250. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.31% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de MITP.
Comment acheter des actions MITP ?
Vous pouvez acheter des actions AG Mortgage Investment Trust, Inc. au cours actuel de 25.3250. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.3250 ou de 25.3280, le 16 et le 0.24% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de MITP sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action MITP ?
Investir dans AG Mortgage Investment Trust, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.2000 - 25.6700 et le prix actuel 25.3250. Beaucoup comparent 0.56% et 0.74% avant de passer des ordres à 25.3250 ou 25.3280. Consultez le graphique du cours de MITP en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action AG Mortgage Investment Trust, Inc. ?
Le cours le plus élevé de AG Mortgage Investment Trust, Inc. l'année dernière était 25.6700. Au cours de 24.2000 - 25.6700, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.3000 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de AG Mortgage Investment Trust, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action AG Mortgage Investment Trust, Inc. ?
Le cours le plus bas de AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITP) sur l'année a été 24.2000. Sa comparaison avec 25.3250 et 24.2000 - 25.6700 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de MITP sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action MITP a-t-elle été divisée ?
AG Mortgage Investment Trust, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.3000 et -1.31% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.3000
- Ouverture
- 25.2644
- Bid
- 25.3250
- Ask
- 25.3280
- Plus Bas
- 25.1655
- Plus Haut
- 25.3250
- Volume
- 16
- Changement quotidien
- 0.10%
- Changement Mensuel
- 0.56%
- Changement à 6 Mois
- 0.74%
- Changement Annuel
- -1.31%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4