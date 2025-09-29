报价部分
货币 / MITP
MITP: AG Mortgage Investment Trust, Inc.

25.3250 USD 0.0250 (0.10%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日MITP汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点25.1655和高点25.3250进行交易。

关注AG Mortgage Investment Trust, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

MITP股票今天的价格是多少？

AG Mortgage Investment Trust, Inc.股票今天的定价为25.3250。它在0.10%范围内交易，昨天的收盘价为25.3000，交易量达到16。MITP的实时价格图表显示了这些更新。

AG Mortgage Investment Trust, Inc.股票是否支付股息？

AG Mortgage Investment Trust, Inc.目前的价值为25.3250。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.31%和USD。实时查看图表以跟踪MITP走势。

如何购买MITP股票？

您可以以25.3250的当前价格购买AG Mortgage Investment Trust, Inc.股票。订单通常设置在25.3250或25.3280附近，而16和0.24%显示市场活动。立即关注MITP的实时图表更新。

如何投资MITP股票？

投资AG Mortgage Investment Trust, Inc.需要考虑年度范围24.2000 - 25.6700和当前价格25.3250。许多人在以25.3250或25.3280下订单之前，会比较0.56%和。实时查看MITP价格图表，了解每日变化。

AG Mortgage Investment Trust, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AG Mortgage Investment Trust, Inc.的最高价格是25.6700。在24.2000 - 25.6700内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AG Mortgage Investment Trust, Inc.的绩效。

AG Mortgage Investment Trust, Inc.股票的最低价格是多少？

AG Mortgage Investment Trust, Inc.（MITP）的最低价格为24.2000。将其与当前的25.3250和24.2000 - 25.6700进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MITP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MITP股票是什么时候拆分的？

AG Mortgage Investment Trust, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.3000和-1.31%中可见。

日范围
25.1655 25.3250
年范围
24.2000 25.6700
前一天收盘价
25.3000
开盘价
25.2644
卖价
25.3250
买价
25.3280
最低价
25.1655
最高价
25.3250
交易量
16
日变化
0.10%
月变化
0.56%
6个月变化
0.74%
年变化
-1.31%
