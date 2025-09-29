MITP股票今天的价格是多少？ AG Mortgage Investment Trust, Inc.股票今天的定价为25.3250。它在0.10%范围内交易，昨天的收盘价为25.3000，交易量达到16。MITP的实时价格图表显示了这些更新。

AG Mortgage Investment Trust, Inc.股票是否支付股息？ AG Mortgage Investment Trust, Inc.目前的价值为25.3250。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.31%和USD。实时查看图表以跟踪MITP走势。

如何购买MITP股票？ 您可以以25.3250的当前价格购买AG Mortgage Investment Trust, Inc.股票。订单通常设置在25.3250或25.3280附近，而16和0.24%显示市场活动。立即关注MITP的实时图表更新。

如何投资MITP股票？ 投资AG Mortgage Investment Trust, Inc.需要考虑年度范围24.2000 - 25.6700和当前价格25.3250。许多人在以25.3250或25.3280下订单之前，会比较0.56%和。实时查看MITP价格图表，了解每日变化。

AG Mortgage Investment Trust, Inc.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，AG Mortgage Investment Trust, Inc.的最高价格是25.6700。在24.2000 - 25.6700内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AG Mortgage Investment Trust, Inc.的绩效。

AG Mortgage Investment Trust, Inc.股票的最低价格是多少？ AG Mortgage Investment Trust, Inc.（MITP）的最低价格为24.2000。将其与当前的25.3250和24.2000 - 25.6700进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MITP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。