MITP: AG Mortgage Investment Trust, Inc.

25.3250 USD 0.0250 (0.10%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MITP за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.1655, а максимальная — 25.3250.

Следите за динамикой AG Mortgage Investment Trust, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MITP сегодня?

AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITP) сегодня оценивается на уровне 25.3250. Инструмент торгуется в пределах 0.10%, вчерашнее закрытие составило 25.3000, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MITP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AG Mortgage Investment Trust, Inc.?

AG Mortgage Investment Trust, Inc. в настоящее время оценивается в 25.3250. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.31% и USD. Отслеживайте движения MITP на графике в реальном времени.

Как купить акции MITP?

Вы можете купить акции AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITP) по текущей цене 25.3250. Ордера обычно размещаются около 25.3250 или 25.3280, тогда как 16 и 0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MITP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MITP?

Инвестирование в AG Mortgage Investment Trust, Inc. предполагает учет годового диапазона 24.2000 - 25.6700 и текущей цены 25.3250. Многие сравнивают 0.56% и 0.74% перед размещением ордеров на 25.3250 или 25.3280. Изучайте ежедневные изменения цены MITP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AG Mortgage Investment Trust, Inc.?

Самая высокая цена AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITP) за последний год составила 25.6700. Акции заметно колебались в пределах 24.2000 - 25.6700, сравнение с 25.3000 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AG Mortgage Investment Trust, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AG Mortgage Investment Trust, Inc.?

Самая низкая цена AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITP) за год составила 24.2000. Сравнение с текущими 25.3250 и 24.2000 - 25.6700 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MITP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MITP?

В прошлом AG Mortgage Investment Trust, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.3000 и -1.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.1655 25.3250
Годовой диапазон
24.2000 25.6700
Предыдущее закрытие
25.3000
Open
25.2644
Bid
25.3250
Ask
25.3280
Low
25.1655
High
25.3250
Объем
16
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
0.56%
6-месячное изменение
0.74%
Годовое изменение
-1.31%
