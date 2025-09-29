- Обзор рынка
MITP: AG Mortgage Investment Trust, Inc.
Курс MITP за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.1655, а максимальная — 25.3250.
Следите за динамикой AG Mortgage Investment Trust, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MITP сегодня?
AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITP) сегодня оценивается на уровне 25.3250. Инструмент торгуется в пределах 0.10%, вчерашнее закрытие составило 25.3000, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MITP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AG Mortgage Investment Trust, Inc.?
AG Mortgage Investment Trust, Inc. в настоящее время оценивается в 25.3250. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.31% и USD. Отслеживайте движения MITP на графике в реальном времени.
Как купить акции MITP?
Вы можете купить акции AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITP) по текущей цене 25.3250. Ордера обычно размещаются около 25.3250 или 25.3280, тогда как 16 и 0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MITP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MITP?
Инвестирование в AG Mortgage Investment Trust, Inc. предполагает учет годового диапазона 24.2000 - 25.6700 и текущей цены 25.3250. Многие сравнивают 0.56% и 0.74% перед размещением ордеров на 25.3250 или 25.3280. Изучайте ежедневные изменения цены MITP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AG Mortgage Investment Trust, Inc.?
Самая высокая цена AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITP) за последний год составила 25.6700. Акции заметно колебались в пределах 24.2000 - 25.6700, сравнение с 25.3000 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AG Mortgage Investment Trust, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AG Mortgage Investment Trust, Inc.?
Самая низкая цена AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITP) за год составила 24.2000. Сравнение с текущими 25.3250 и 24.2000 - 25.6700 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MITP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MITP?
В прошлом AG Mortgage Investment Trust, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.3000 и -1.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.3000
- Open
- 25.2644
- Bid
- 25.3250
- Ask
- 25.3280
- Low
- 25.1655
- High
- 25.3250
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 0.56%
- 6-месячное изменение
- 0.74%
- Годовое изменение
- -1.31%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%