MITP: AG Mortgage Investment Trust, Inc.
MITPの今日の為替レートは、0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり25.1655の安値と25.3250の高値で取引されました。
AG Mortgage Investment Trust, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
MITP株の現在の価格は？
AG Mortgage Investment Trust, Inc.の株価は本日25.3250です。0.10%内で取引され、前日の終値は25.3000、取引量は16に達しました。MITPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
AG Mortgage Investment Trust, Inc.の株は配当を出しますか？
AG Mortgage Investment Trust, Inc.の現在の価格は25.3250です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.31%やUSDにも注目します。MITPの動きはライブチャートで確認できます。
MITP株を買う方法は？
AG Mortgage Investment Trust, Inc.の株は現在25.3250で購入可能です。注文は通常25.3250または25.3280付近で行われ、16や0.24%が市場の動きを示します。MITPの最新情報はライブチャートで確認できます。
MITP株に投資する方法は？
AG Mortgage Investment Trust, Inc.への投資では、年間の値幅24.2000 - 25.6700と現在の25.3250を考慮します。注文は多くの場合25.3250や25.3280で行われる前に、0.56%や0.74%と比較されます。MITPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
AG Mortgage Investment Trust, Inc.の株の最高値は？
AG Mortgage Investment Trust, Inc.の過去1年の最高値は25.6700でした。24.2000 - 25.6700内で株価は大きく変動し、25.3000と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。AG Mortgage Investment Trust, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
AG Mortgage Investment Trust, Inc.の株の最低値は？
AG Mortgage Investment Trust, Inc.(MITP)の年間最安値は24.2000でした。現在の25.3250や24.2000 - 25.6700と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MITPの動きはライブチャートで確認できます。
MITPの株式分割はいつ行われましたか？
AG Mortgage Investment Trust, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.3000、-1.31%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.3000
- 始値
- 25.2644
- 買値
- 25.3250
- 買値
- 25.3280
- 安値
- 25.1655
- 高値
- 25.3250
- 出来高
- 16
- 1日の変化
- 0.10%
- 1ヶ月の変化
- 0.56%
- 6ヶ月の変化
- 0.74%
- 1年の変化
- -1.31%
- 実際
- 期待
- 前
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
- 期待
- 前