MITP: AG Mortgage Investment Trust, Inc.

25.3250 USD 0.0250 (0.10%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MITPの今日の為替レートは、0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり25.1655の安値と25.3250の高値で取引されました。

AG Mortgage Investment Trust, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

MITP株の現在の価格は？

AG Mortgage Investment Trust, Inc.の株価は本日25.3250です。0.10%内で取引され、前日の終値は25.3000、取引量は16に達しました。MITPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

AG Mortgage Investment Trust, Inc.の株は配当を出しますか？

AG Mortgage Investment Trust, Inc.の現在の価格は25.3250です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.31%やUSDにも注目します。MITPの動きはライブチャートで確認できます。

MITP株を買う方法は？

AG Mortgage Investment Trust, Inc.の株は現在25.3250で購入可能です。注文は通常25.3250または25.3280付近で行われ、16や0.24%が市場の動きを示します。MITPの最新情報はライブチャートで確認できます。

MITP株に投資する方法は？

AG Mortgage Investment Trust, Inc.への投資では、年間の値幅24.2000 - 25.6700と現在の25.3250を考慮します。注文は多くの場合25.3250や25.3280で行われる前に、0.56%や0.74%と比較されます。MITPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

AG Mortgage Investment Trust, Inc.の株の最高値は？

AG Mortgage Investment Trust, Inc.の過去1年の最高値は25.6700でした。24.2000 - 25.6700内で株価は大きく変動し、25.3000と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。AG Mortgage Investment Trust, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

AG Mortgage Investment Trust, Inc.の株の最低値は？

AG Mortgage Investment Trust, Inc.(MITP)の年間最安値は24.2000でした。現在の25.3250や24.2000 - 25.6700と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MITPの動きはライブチャートで確認できます。

MITPの株式分割はいつ行われましたか？

AG Mortgage Investment Trust, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.3000、-1.31%に企業行動後の影響として反映されます。

29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待