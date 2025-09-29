- Panorámica
MITP: AG Mortgage Investment Trust, Inc.
El tipo de cambio de MITP de hoy ha cambiado un 0.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.1655, mientras que el máximo ha alcanzado 25.3250.
Siga la dinámica de la pareja de divisas AG Mortgage Investment Trust, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de MITP hoy?
AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITP) se evalúa hoy en 25.3250. El instrumento se negocia dentro de 0.10%; el cierre de ayer ha sido 25.3000 y el volumen comercial ha alcanzado 16. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios MITP en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de AG Mortgage Investment Trust, Inc.?
AG Mortgage Investment Trust, Inc. se evalúa actualmente en 25.3250. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -1.31% y USD. Monitoree los movimientos de MITP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de MITP?
Puede comprar acciones de AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITP) al precio actual de 25.3250. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 25.3250 o 25.3280, mientras que 16 y 0.24% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de MITP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de MITP?
Invertir en AG Mortgage Investment Trust, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 24.2000 - 25.6700 y el precio actual 25.3250. Muchos comparan 0.56% y 0.74% antes de colocar órdenes en 25.3250 o 25.3280. Estudie los cambios diarios de precios de MITP en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de AG Mortgage Investment Trust, Inc.?
El precio más alto de AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITP) en el último año ha sido 25.6700. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 24.2000 - 25.6700, una comparación con 25.3000 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de AG Mortgage Investment Trust, Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de AG Mortgage Investment Trust, Inc.?
El precio más bajo de AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITP) para el año ha sido 24.2000. La comparación con los actuales 25.3250 y 24.2000 - 25.6700 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de MITP en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de MITP?
En el pasado, AG Mortgage Investment Trust, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 25.3000 y -1.31% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 25.3000
- Open
- 25.2644
- Bid
- 25.3250
- Ask
- 25.3280
- Low
- 25.1655
- High
- 25.3250
- Volumen
- 16
- Cambio diario
- 0.10%
- Cambio mensual
- 0.56%
- Cambio a 6 meses
- 0.74%
- Cambio anual
- -1.31%
