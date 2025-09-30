CotaçõesSeções
MET-PE
MET-PE: MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int

24.91 USD 0.03 (0.12%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do MET-PE para hoje mudou para 0.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.77 e o mais alto foi 24.92.

Veja a dinâmica do par de moedas MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de MET-PE hoje?

Hoje MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int (MET-PE) está avaliado em 24.91. O instrumento é negociado dentro de 0.12%, o fechamento de ontem foi 24.88, e o volume de negociação atingiu 67. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MET-PE em tempo real.

As ações de MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int pagam dividendos?

Atualmente MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int está avaliado em 24.91. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.60% e USD. Monitore os movimentos de MET-PE no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de MET-PE?

Você pode comprar ações de MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int (MET-PE) pelo preço atual 24.91. Ordens geralmente são executadas perto de 24.91 ou 25.21, enquanto 67 e 0.28% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MET-PE no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de MET-PE?

Investir em MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int envolve considerar a faixa anual 23.10 - 25.31 e o preço atual 24.91. Muitos comparam 1.71% e 5.60% antes de enviar ordens em 24.91 ou 25.21. Estude as mudanças diárias de preço de MET-PE no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações METLIFE INC?

O maior preço de METLIFE INC (MET-PE) no último ano foi 25.31. As ações oscilaram bastante dentro de 23.10 - 25.31, e a comparação com 24.88 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações METLIFE INC?

O menor preço de METLIFE INC (MET-PE) no ano foi 23.10. A comparação com o preço atual 24.91 e 23.10 - 25.31 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MET-PE em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de MET-PE?

No passado MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.88 e 5.60% após os eventos corporativos.

Faixa diária
24.77 24.92
Faixa anual
23.10 25.31
Fechamento anterior
24.88
Open
24.84
Bid
24.91
Ask
25.21
Low
24.77
High
24.92
Volume
67
Mudança diária
0.12%
Mudança mensal
1.71%
Mudança de 6 meses
5.60%
Mudança anual
5.60%
