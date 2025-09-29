- 概要
MET-PE: MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int
MET-PEの今日の為替レートは、0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり24.77の安値と24.92の高値で取引されました。
MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th intダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
MET-PE株の現在の価格は？
MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th intの株価は本日24.91です。0.12%内で取引され、前日の終値は24.88、取引量は67に達しました。MET-PEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th intの株は配当を出しますか？
MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th intの現在の価格は24.91です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.60%やUSDにも注目します。MET-PEの動きはライブチャートで確認できます。
MET-PE株を買う方法は？
MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th intの株は現在24.91で購入可能です。注文は通常24.91または25.21付近で行われ、67や0.28%が市場の動きを示します。MET-PEの最新情報はライブチャートで確認できます。
MET-PE株に投資する方法は？
MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th intへの投資では、年間の値幅23.10 - 25.31と現在の24.91を考慮します。注文は多くの場合24.91や25.21で行われる前に、1.71%や5.60%と比較されます。MET-PEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
METLIFE INCの株の最高値は？
METLIFE INCの過去1年の最高値は25.31でした。23.10 - 25.31内で株価は大きく変動し、24.88と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th intのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
METLIFE INCの株の最低値は？
METLIFE INC(MET-PE)の年間最安値は23.10でした。現在の24.91や23.10 - 25.31と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MET-PEの動きはライブチャートで確認できます。
MET-PEの株式分割はいつ行われましたか？
MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th intは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.88、5.60%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 24.88
- 始値
- 24.84
- 買値
- 24.91
- 買値
- 25.21
- 安値
- 24.77
- 高値
- 24.92
- 出来高
- 67
- 1日の変化
- 0.12%
- 1ヶ月の変化
- 1.71%
- 6ヶ月の変化
- 5.60%
- 1年の変化
- 5.60%
- 実際
- 期待
- 前
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
- 期待
- 前