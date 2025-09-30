- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
MET-PE: MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int
Il tasso di cambio MET-PE ha avuto una variazione del 0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.77 e ad un massimo di 24.92.
Segui le dinamiche di MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni MET-PE oggi?
Oggi le azioni MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int sono prezzate a 24.91. Viene scambiato all'interno di 0.12%, la chiusura di ieri è stata 24.88 e il volume degli scambi ha raggiunto 67. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MET-PE mostra questi aggiornamenti.
Le azioni MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int pagano dividendi?
MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int è attualmente valutato a 24.91. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.60% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MET-PE.
Come acquistare azioni MET-PE?
Puoi acquistare azioni MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int al prezzo attuale di 24.91. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.91 o 25.21, mentre 67 e 0.28% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MET-PE sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni MET-PE?
Investire in MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int implica considerare l'intervallo annuale 23.10 - 25.31 e il prezzo attuale 24.91. Molti confrontano 1.71% e 5.60% prima di effettuare ordini su 24.91 o 25.21. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MET-PE con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni METLIFE INC?
Il prezzo massimo di METLIFE INC nell'ultimo anno è stato 25.31. All'interno di 23.10 - 25.31, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.88 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni METLIFE INC?
Il prezzo più basso di METLIFE INC (MET-PE) nel corso dell'anno è stato 23.10. Confrontandolo con gli attuali 24.91 e 23.10 - 25.31 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MET-PE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MET-PE?
MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.88 e 5.60%.
- Chiusura Precedente
- 24.88
- Apertura
- 24.84
- Bid
- 24.91
- Ask
- 25.21
- Minimo
- 24.77
- Massimo
- 24.92
- Volume
- 67
- Variazione giornaliera
- 0.12%
- Variazione Mensile
- 1.71%
- Variazione Semestrale
- 5.60%
- Variazione Annuale
- 5.60%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4