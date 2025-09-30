QuotazioniSezioni
MET-PE
MET-PE: MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int

24.91 USD 0.03 (0.12%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MET-PE ha avuto una variazione del 0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.77 e ad un massimo di 24.92.

Segui le dinamiche di MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni MET-PE oggi?

Oggi le azioni MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int sono prezzate a 24.91. Viene scambiato all'interno di 0.12%, la chiusura di ieri è stata 24.88 e il volume degli scambi ha raggiunto 67. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MET-PE mostra questi aggiornamenti.

Le azioni MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int pagano dividendi?

MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int è attualmente valutato a 24.91. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.60% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MET-PE.

Come acquistare azioni MET-PE?

Puoi acquistare azioni MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int al prezzo attuale di 24.91. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.91 o 25.21, mentre 67 e 0.28% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MET-PE sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni MET-PE?

Investire in MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int implica considerare l'intervallo annuale 23.10 - 25.31 e il prezzo attuale 24.91. Molti confrontano 1.71% e 5.60% prima di effettuare ordini su 24.91 o 25.21. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MET-PE con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni METLIFE INC?

Il prezzo massimo di METLIFE INC nell'ultimo anno è stato 25.31. All'interno di 23.10 - 25.31, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.88 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni METLIFE INC?

Il prezzo più basso di METLIFE INC (MET-PE) nel corso dell'anno è stato 23.10. Confrontandolo con gli attuali 24.91 e 23.10 - 25.31 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MET-PE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MET-PE?

MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.88 e 5.60%.

Intervallo Giornaliero
24.77 24.92
Intervallo Annuale
23.10 25.31
Chiusura Precedente
24.88
Apertura
24.84
Bid
24.91
Ask
25.21
Minimo
24.77
Massimo
24.92
Volume
67
Variazione giornaliera
0.12%
Variazione Mensile
1.71%
Variazione Semestrale
5.60%
Variazione Annuale
5.60%
