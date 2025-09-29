MET-PE: MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int
今日MET-PE汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点24.77和高点24.92进行交易。
关注MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
MET-PE股票今天的价格是多少？
MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int股票今天的定价为24.91。它在0.12%范围内交易，昨天的收盘价为24.88，交易量达到67。MET-PE的实时价格图表显示了这些更新。
MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int股票是否支付股息？
MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int目前的价值为24.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.60%和USD。实时查看图表以跟踪MET-PE走势。
如何购买MET-PE股票？
您可以以24.91的当前价格购买MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int股票。订单通常设置在24.91或25.21附近，而67和0.28%显示市场活动。立即关注MET-PE的实时图表更新。
如何投资MET-PE股票？
投资MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int需要考虑年度范围23.10 - 25.31和当前价格24.91。许多人在以24.91或25.21下订单之前，会比较1.71%和。实时查看MET-PE价格图表，了解每日变化。
METLIFE INC股票的最高价格是多少？
在过去一年中，METLIFE INC的最高价格是25.31。在23.10 - 25.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int的绩效。
METLIFE INC股票的最低价格是多少？
METLIFE INC（MET-PE）的最低价格为23.10。将其与当前的24.91和23.10 - 25.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MET-PE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MET-PE股票是什么时候拆分的？
MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.88和5.60%中可见。
