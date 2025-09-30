KurseKategorien
MET-PE: MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int

24.91 USD 0.03 (0.12%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MET-PE hat sich für heute um 0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.77 bis zu einem Hoch von 24.92 gehandelt.

Verfolgen Sie die MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von MET-PE heute?

Die Aktie von MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int (MET-PE) notiert heute bei 24.91. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.12% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.88 und das Handelsvolumen erreichte 67. Das Live-Chart von MET-PE zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie MET-PE Dividenden?

MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int wird derzeit mit 24.91 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.60% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MET-PE zu verfolgen.

Wie kaufe ich MET-PE-Aktien?

Sie können Aktien von MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int (MET-PE) zum aktuellen Kurs von 24.91 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.91 oder 25.21 platziert, während 67 und 0.28% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MET-PE auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in MET-PE-Aktien?

Bei einer Investition in MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int müssen die jährliche Spanne 23.10 - 25.31 und der aktuelle Kurs 24.91 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.71% und 5.60%, bevor sie Orders zu 24.91 oder 25.21 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MET-PE.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von METLIFE INC?

Der höchste Kurs von METLIFE INC (MET-PE) im vergangenen Jahr lag bei 25.31. Innerhalb von 23.10 - 25.31 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.88 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von METLIFE INC?

Der niedrigste Kurs von METLIFE INC (MET-PE) im Laufe des Jahres betrug 23.10. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.91 und der Spanne 23.10 - 25.31 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MET-PE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von MET-PE statt?

MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.88 und 5.60% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
24.77 24.92
Jahresspanne
23.10 25.31
Vorheriger Schlusskurs
24.88
Eröffnung
24.84
Bid
24.91
Ask
25.21
Tief
24.77
Hoch
24.92
Volumen
67
Tagesänderung
0.12%
Monatsänderung
1.71%
6-Monatsänderung
5.60%
Jahresänderung
5.60%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4