- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MET-PE: MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int
Der Wechselkurs von MET-PE hat sich für heute um 0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.77 bis zu einem Hoch von 24.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MET-PE heute?
Die Aktie von MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int (MET-PE) notiert heute bei 24.91. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.12% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.88 und das Handelsvolumen erreichte 67. Das Live-Chart von MET-PE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MET-PE Dividenden?
MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int wird derzeit mit 24.91 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.60% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MET-PE zu verfolgen.
Wie kaufe ich MET-PE-Aktien?
Sie können Aktien von MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int (MET-PE) zum aktuellen Kurs von 24.91 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.91 oder 25.21 platziert, während 67 und 0.28% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MET-PE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MET-PE-Aktien?
Bei einer Investition in MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int müssen die jährliche Spanne 23.10 - 25.31 und der aktuelle Kurs 24.91 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.71% und 5.60%, bevor sie Orders zu 24.91 oder 25.21 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MET-PE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von METLIFE INC?
Der höchste Kurs von METLIFE INC (MET-PE) im vergangenen Jahr lag bei 25.31. Innerhalb von 23.10 - 25.31 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.88 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von METLIFE INC?
Der niedrigste Kurs von METLIFE INC (MET-PE) im Laufe des Jahres betrug 23.10. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.91 und der Spanne 23.10 - 25.31 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MET-PE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MET-PE statt?
MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.88 und 5.60% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.88
- Eröffnung
- 24.84
- Bid
- 24.91
- Ask
- 25.21
- Tief
- 24.77
- Hoch
- 24.92
- Volumen
- 67
- Tagesänderung
- 0.12%
- Monatsänderung
- 1.71%
- 6-Monatsänderung
- 5.60%
- Jahresänderung
- 5.60%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4