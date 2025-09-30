- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
MET-PE: MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int
Le taux de change de MET-PE a changé de 0.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.77 et à un maximum de 24.92.
Suivez la dynamique MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action MET-PE aujourd'hui ?
L'action MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int est cotée à 24.91 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.12%, a clôturé hier à 24.88 et son volume d'échange a atteint 67. Le graphique en temps réel du cours de MET-PE présente ces mises à jour.
L'action MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int verse-t-elle des dividendes ?
MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int est actuellement valorisé à 24.91. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.60% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de MET-PE.
Comment acheter des actions MET-PE ?
Vous pouvez acheter des actions MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int au cours actuel de 24.91. Les ordres sont généralement placés à proximité de 24.91 ou de 25.21, le 67 et le 0.28% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de MET-PE sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action MET-PE ?
Investir dans MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.10 - 25.31 et le prix actuel 24.91. Beaucoup comparent 1.71% et 5.60% avant de passer des ordres à 24.91 ou 25.21. Consultez le graphique du cours de MET-PE en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action METLIFE INC ?
Le cours le plus élevé de METLIFE INC l'année dernière était 25.31. Au cours de 23.10 - 25.31, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 24.88 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action METLIFE INC ?
Le cours le plus bas de METLIFE INC (MET-PE) sur l'année a été 23.10. Sa comparaison avec 24.91 et 23.10 - 25.31 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de MET-PE sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action MET-PE a-t-elle été divisée ?
MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 24.88 et 5.60% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 24.88
- Ouverture
- 24.84
- Bid
- 24.91
- Ask
- 25.21
- Plus Bas
- 24.77
- Plus Haut
- 24.92
- Volume
- 67
- Changement quotidien
- 0.12%
- Changement Mensuel
- 1.71%
- Changement à 6 Mois
- 5.60%
- Changement Annuel
- 5.60%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4