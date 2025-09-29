КотировкиРазделы
MET-PE: MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int

24.80 USD 0.08 (0.32%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MET-PE за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.77, а максимальная — 24.92.

Следите за динамикой MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MET-PE сегодня?

MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int (MET-PE) сегодня оценивается на уровне 24.80. Инструмент торгуется в пределах -0.32%, вчерашнее закрытие составило 24.88, а торговый объем достиг 46. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MET-PE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int?

MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int в настоящее время оценивается в 24.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.13% и USD. Отслеживайте движения MET-PE на графике в реальном времени.

Как купить акции MET-PE?

Вы можете купить акции MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int (MET-PE) по текущей цене 24.80. Ордера обычно размещаются около 24.80 или 25.10, тогда как 46 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MET-PE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MET-PE?

Инвестирование в MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int предполагает учет годового диапазона 23.10 - 25.31 и текущей цены 24.80. Многие сравнивают 1.27% и 5.13% перед размещением ордеров на 24.80 или 25.10. Изучайте ежедневные изменения цены MET-PE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции METLIFE INC?

Самая высокая цена METLIFE INC (MET-PE) за последний год составила 25.31. Акции заметно колебались в пределах 23.10 - 25.31, сравнение с 24.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции METLIFE INC?

Самая низкая цена METLIFE INC (MET-PE) за год составила 23.10. Сравнение с текущими 24.80 и 23.10 - 25.31 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MET-PE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MET-PE?

В прошлом MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.88 и 5.13% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.77 24.92
Годовой диапазон
23.10 25.31
Предыдущее закрытие
24.88
Open
24.84
Bid
24.80
Ask
25.10
Low
24.77
High
24.92
Объем
46
Дневное изменение
-0.32%
Месячное изменение
1.27%
6-месячное изменение
5.13%
Годовое изменение
5.13%
