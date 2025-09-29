- Обзор рынка
MET-PE: MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int
Курс MET-PE за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.77, а максимальная — 24.92.
Следите за динамикой MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MET-PE сегодня?
MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int (MET-PE) сегодня оценивается на уровне 24.80. Инструмент торгуется в пределах -0.32%, вчерашнее закрытие составило 24.88, а торговый объем достиг 46. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MET-PE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int?
MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int в настоящее время оценивается в 24.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.13% и USD. Отслеживайте движения MET-PE на графике в реальном времени.
Как купить акции MET-PE?
Вы можете купить акции MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int (MET-PE) по текущей цене 24.80. Ордера обычно размещаются около 24.80 или 25.10, тогда как 46 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MET-PE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MET-PE?
Инвестирование в MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int предполагает учет годового диапазона 23.10 - 25.31 и текущей цены 24.80. Многие сравнивают 1.27% и 5.13% перед размещением ордеров на 24.80 или 25.10. Изучайте ежедневные изменения цены MET-PE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции METLIFE INC?
Самая высокая цена METLIFE INC (MET-PE) за последний год составила 25.31. Акции заметно колебались в пределах 23.10 - 25.31, сравнение с 24.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции METLIFE INC?
Самая низкая цена METLIFE INC (MET-PE) за год составила 23.10. Сравнение с текущими 24.80 и 23.10 - 25.31 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MET-PE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MET-PE?
В прошлом MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.88 и 5.13% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.88
- Open
- 24.84
- Bid
- 24.80
- Ask
- 25.10
- Low
- 24.77
- High
- 24.92
- Объем
- 46
- Дневное изменение
- -0.32%
- Месячное изменение
- 1.27%
- 6-месячное изменение
- 5.13%
- Годовое изменение
- 5.13%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%