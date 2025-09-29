Курс MET-PE за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.77, а максимальная — 24.92.

Следите за динамикой MetLife Inc Depositary shares, each representing a 1/1000th int. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.