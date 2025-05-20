Moedas / LYRA
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
LYRA: Lyra Therapeutics Inc
6.45 USD 0.04 (0.62%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LYRA para hoje mudou para 0.62%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.25 e o mais alto foi 6.58.
Veja a dinâmica do par de moedas Lyra Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LYRA Notícias
- Upstream's New Sinus Treatment Cuts Need For Surgery, Early Trial Finds - Upstream Bio (NASDAQ:UPB)
- Lyra Therapeutics receives Nasdaq notice for non-compliance with equity requirement
- Lyra Therapeutics, Inc. (LYRA) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Lyra earnings missed by $5.34, revenue fell short of estimates
- Heron Therapeutics (HRTX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Lyra Therapeutics CEO Palasis sells $13944 in stock
- Lyra Therapeutics CFO Cavalier sells $6k in shares
- Lyra Therapeutics raises $5 million in registered direct offering
- Lyra Therapeutics: Regulatory Pathway For Non-Polyp Patients, An Underappreciated Catalyst
- H.C. Wainwright lifts Lyra Therapeutics stock target to $16
- APLD, META, GOOGL, LYRA, TSLA: 5 Trending Stocks Today - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Applied Digital (NASDAQ:APLD)
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.08%
- Lyra Therapeutics Stock (LYRA) Rockets 530% on Phase 3 Trial Results - TipRanks.com
- Nasdaq Edges Higher; ISM Manufacturing PMI Falls In May - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Lyra Therapeutics (NASDAQ:LYRA)
- Lyra Therapeutics Shares Climb Over 500% After Major CRS Trial Win
- Dow Dips Over 300 Points; Campbell's Posts Upbeat Earnings - The Campbell's (NASDAQ:CPB), InMed Pharmaceuticals (NASDAQ:INM)
- Lyra Therapeutics stock hits 52-week high at $28.66
- Why Is Lyra Therapeutics Stock Surging Over 400% On Monday? - Lyra Therapeutics (NASDAQ:LYRA)
- Lyra Therapeutics stock soars on positive Phase 3 trial results
- Lyra Therapeutics reports positive phase 3 trial results for CRS treatment
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.58%
- Upcoming Stock Splits This Week (May 27 to May 30) – Stay Invested - TipRanks.com
- US Stocks Likely To Open Lower After S&P 500's Six-Day Streak: 'Quick Recoveries Tend To See Stocks Rally More Over The Next 3-12 Months,' Says Expert - ASP Isotopes (NASDAQ:ASPI)
Faixa diária
6.25 6.58
Faixa anual
0.08 37.50
- Fechamento anterior
- 6.41
- Open
- 6.35
- Bid
- 6.45
- Ask
- 6.75
- Low
- 6.25
- High
- 6.58
- Volume
- 42
- Mudança diária
- 0.62%
- Mudança mensal
- -9.15%
- Mudança de 6 meses
- 4861.54%
- Mudança anual
- 2380.77%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh