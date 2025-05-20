통화 / LYRA
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
LYRA: Lyra Therapeutics Inc
6.35 USD 0.00 (0.00%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LYRA 환율이 오늘 0.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.35이고 고가는 6.89이었습니다.
Lyra Therapeutics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LYRA News
- Upstream's New Sinus Treatment Cuts Need For Surgery, Early Trial Finds - Upstream Bio (NASDAQ:UPB)
- Lyra Therapeutics receives Nasdaq notice for non-compliance with equity requirement
- Lyra Therapeutics, Inc. (LYRA) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Lyra earnings missed by $5.34, revenue fell short of estimates
- Heron Therapeutics (HRTX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Lyra Therapeutics CEO Palasis sells $13944 in stock
- Lyra Therapeutics CFO Cavalier sells $6k in shares
- Lyra Therapeutics raises $5 million in registered direct offering
- Lyra Therapeutics: Regulatory Pathway For Non-Polyp Patients, An Underappreciated Catalyst
- H.C. Wainwright lifts Lyra Therapeutics stock target to $16
- APLD, META, GOOGL, LYRA, TSLA: 5 Trending Stocks Today - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Applied Digital (NASDAQ:APLD)
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.08%
- Lyra Therapeutics Stock (LYRA) Rockets 530% on Phase 3 Trial Results - TipRanks.com
- Nasdaq Edges Higher; ISM Manufacturing PMI Falls In May - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Lyra Therapeutics (NASDAQ:LYRA)
- Lyra Therapeutics Shares Climb Over 500% After Major CRS Trial Win
- Dow Dips Over 300 Points; Campbell's Posts Upbeat Earnings - The Campbell's (NASDAQ:CPB), InMed Pharmaceuticals (NASDAQ:INM)
- Lyra Therapeutics stock hits 52-week high at $28.66
- Why Is Lyra Therapeutics Stock Surging Over 400% On Monday? - Lyra Therapeutics (NASDAQ:LYRA)
- Lyra Therapeutics stock soars on positive Phase 3 trial results
- Lyra Therapeutics reports positive phase 3 trial results for CRS treatment
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.58%
- Upcoming Stock Splits This Week (May 27 to May 30) – Stay Invested - TipRanks.com
- US Stocks Likely To Open Lower After S&P 500's Six-Day Streak: 'Quick Recoveries Tend To See Stocks Rally More Over The Next 3-12 Months,' Says Expert - ASP Isotopes (NASDAQ:ASPI)
일일 변동 비율
6.35 6.89
년간 변동
0.08 37.50
- 이전 종가
- 6.35
- 시가
- 6.48
- Bid
- 6.35
- Ask
- 6.65
- 저가
- 6.35
- 고가
- 6.89
- 볼륨
- 88
- 일일 변동
- 0.00%
- 월 변동
- -10.56%
- 6개월 변동
- 4784.62%
- 년간 변동율
- 2342.31%
20 9월, 토요일