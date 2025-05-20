Валюты / LYRA
LYRA: Lyra Therapeutics Inc
6.42 USD 0.15 (2.39%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LYRA за сегодня изменился на 2.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.30, а максимальная — 6.48.
Следите за динамикой Lyra Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LYRA
- Upstream's New Sinus Treatment Cuts Need For Surgery, Early Trial Finds - Upstream Bio (NASDAQ:UPB)
- Lyra Therapeutics receives Nasdaq notice for non-compliance with equity requirement
- Lyra Therapeutics, Inc. (LYRA) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Lyra earnings missed by $5.34, revenue fell short of estimates
- Heron Therapeutics (HRTX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Lyra Therapeutics CEO Palasis sells $13944 in stock
- Lyra Therapeutics CFO Cavalier sells $6k in shares
- Lyra Therapeutics raises $5 million in registered direct offering
- Lyra Therapeutics: Regulatory Pathway For Non-Polyp Patients, An Underappreciated Catalyst
- H.C. Wainwright lifts Lyra Therapeutics stock target to $16
- APLD, META, GOOGL, LYRA, TSLA: 5 Trending Stocks Today - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Applied Digital (NASDAQ:APLD)
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.08%
- Lyra Therapeutics Stock (LYRA) Rockets 530% on Phase 3 Trial Results - TipRanks.com
- Nasdaq Edges Higher; ISM Manufacturing PMI Falls In May - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Lyra Therapeutics (NASDAQ:LYRA)
- Lyra Therapeutics Shares Climb Over 500% After Major CRS Trial Win
- Dow Dips Over 300 Points; Campbell's Posts Upbeat Earnings - The Campbell's (NASDAQ:CPB), InMed Pharmaceuticals (NASDAQ:INM)
- Lyra Therapeutics stock hits 52-week high at $28.66
- Why Is Lyra Therapeutics Stock Surging Over 400% On Monday? - Lyra Therapeutics (NASDAQ:LYRA)
- Lyra Therapeutics stock soars on positive Phase 3 trial results
- Lyra Therapeutics reports positive phase 3 trial results for CRS treatment
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.58%
- Upcoming Stock Splits This Week (May 27 to May 30) – Stay Invested - TipRanks.com
- US Stocks Likely To Open Lower After S&P 500's Six-Day Streak: 'Quick Recoveries Tend To See Stocks Rally More Over The Next 3-12 Months,' Says Expert - ASP Isotopes (NASDAQ:ASPI)
Дневной диапазон
6.30 6.48
Годовой диапазон
0.08 37.50
- Предыдущее закрытие
- 6.27
- Open
- 6.48
- Bid
- 6.42
- Ask
- 6.72
- Low
- 6.30
- High
- 6.48
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- 2.39%
- Месячное изменение
- -9.58%
- 6-месячное изменение
- 4838.46%
- Годовое изменение
- 2369.23%
