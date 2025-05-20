Währungen / LYRA
LYRA: Lyra Therapeutics Inc
6.48 USD 0.13 (2.05%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LYRA hat sich für heute um 2.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.48 bis zu einem Hoch von 6.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lyra Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
LYRA News
- Upstream's New Sinus Treatment Cuts Need For Surgery, Early Trial Finds - Upstream Bio (NASDAQ:UPB)
- Lyra Therapeutics receives Nasdaq notice for non-compliance with equity requirement
- Lyra Therapeutics, Inc. (LYRA) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Lyra earnings missed by $5.34, revenue fell short of estimates
- Heron Therapeutics (HRTX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Lyra Therapeutics CEO Palasis sells $13944 in stock
- Lyra Therapeutics CFO Cavalier sells $6k in shares
- Lyra Therapeutics raises $5 million in registered direct offering
- Lyra Therapeutics: Regulatory Pathway For Non-Polyp Patients, An Underappreciated Catalyst
- H.C. Wainwright lifts Lyra Therapeutics stock target to $16
- APLD, META, GOOGL, LYRA, TSLA: 5 Trending Stocks Today - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Applied Digital (NASDAQ:APLD)
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.08%
- Lyra Therapeutics Stock (LYRA) Rockets 530% on Phase 3 Trial Results - TipRanks.com
- Nasdaq Edges Higher; ISM Manufacturing PMI Falls In May - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Lyra Therapeutics (NASDAQ:LYRA)
- Lyra Therapeutics Shares Climb Over 500% After Major CRS Trial Win
- Dow Dips Over 300 Points; Campbell's Posts Upbeat Earnings - The Campbell's (NASDAQ:CPB), InMed Pharmaceuticals (NASDAQ:INM)
- Lyra Therapeutics stock hits 52-week high at $28.66
- Why Is Lyra Therapeutics Stock Surging Over 400% On Monday? - Lyra Therapeutics (NASDAQ:LYRA)
- Lyra Therapeutics stock soars on positive Phase 3 trial results
- Lyra Therapeutics reports positive phase 3 trial results for CRS treatment
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.58%
- Upcoming Stock Splits This Week (May 27 to May 30) – Stay Invested - TipRanks.com
- US Stocks Likely To Open Lower After S&P 500's Six-Day Streak: 'Quick Recoveries Tend To See Stocks Rally More Over The Next 3-12 Months,' Says Expert - ASP Isotopes (NASDAQ:ASPI)
Tagesspanne
6.48 6.48
Jahresspanne
0.08 37.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.35
- Eröffnung
- 6.48
- Bid
- 6.48
- Ask
- 6.78
- Tief
- 6.48
- Hoch
- 6.48
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 2.05%
- Monatsänderung
- -8.73%
- 6-Monatsänderung
- 4884.62%
- Jahresänderung
- 2392.31%
