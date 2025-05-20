通貨 / LYRA
LYRA: Lyra Therapeutics Inc
6.35 USD 0.06 (0.94%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LYRAの今日の為替レートは、-0.94%変化しました。日中、通貨は1あたり6.25の安値と6.58の高値で取引されました。
Lyra Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
LYRA News
- Upstream's New Sinus Treatment Cuts Need For Surgery, Early Trial Finds - Upstream Bio (NASDAQ:UPB)
- Lyra Therapeutics receives Nasdaq notice for non-compliance with equity requirement
- Lyra Therapeutics, Inc. (LYRA) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Lyra earnings missed by $5.34, revenue fell short of estimates
- Heron Therapeutics (HRTX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Lyra Therapeutics CEO Palasis sells $13944 in stock
- Lyra Therapeutics CFO Cavalier sells $6k in shares
- Lyra Therapeutics raises $5 million in registered direct offering
- Lyra Therapeutics: Regulatory Pathway For Non-Polyp Patients, An Underappreciated Catalyst
- H.C. Wainwright lifts Lyra Therapeutics stock target to $16
- APLD, META, GOOGL, LYRA, TSLA: 5 Trending Stocks Today - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Applied Digital (NASDAQ:APLD)
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.08%
- Lyra Therapeutics Stock (LYRA) Rockets 530% on Phase 3 Trial Results - TipRanks.com
- Nasdaq Edges Higher; ISM Manufacturing PMI Falls In May - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Lyra Therapeutics (NASDAQ:LYRA)
- Lyra Therapeutics Shares Climb Over 500% After Major CRS Trial Win
- Dow Dips Over 300 Points; Campbell's Posts Upbeat Earnings - The Campbell's (NASDAQ:CPB), InMed Pharmaceuticals (NASDAQ:INM)
- Lyra Therapeutics stock hits 52-week high at $28.66
- Why Is Lyra Therapeutics Stock Surging Over 400% On Monday? - Lyra Therapeutics (NASDAQ:LYRA)
- Lyra Therapeutics stock soars on positive Phase 3 trial results
- Lyra Therapeutics reports positive phase 3 trial results for CRS treatment
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.58%
- Upcoming Stock Splits This Week (May 27 to May 30) – Stay Invested - TipRanks.com
- US Stocks Likely To Open Lower After S&P 500's Six-Day Streak: 'Quick Recoveries Tend To See Stocks Rally More Over The Next 3-12 Months,' Says Expert - ASP Isotopes (NASDAQ:ASPI)
1日のレンジ
6.25 6.58
1年のレンジ
0.08 37.50
- 以前の終値
- 6.41
- 始値
- 6.35
- 買値
- 6.35
- 買値
- 6.65
- 安値
- 6.25
- 高値
- 6.58
- 出来高
- 57
- 1日の変化
- -0.94%
- 1ヶ月の変化
- -10.56%
- 6ヶ月の変化
- 4784.62%
- 1年の変化
- 2342.31%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K