货币 / LYRA
LYRA: Lyra Therapeutics Inc
6.73 USD 0.31 (4.83%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LYRA汇率已更改4.83%。当日，交易品种以低点6.38和高点6.86进行交易。
关注Lyra Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
6.38 6.86
年范围
0.08 37.50
- 前一天收盘价
- 6.42
- 开盘价
- 6.38
- 卖价
- 6.73
- 买价
- 7.03
- 最低价
- 6.38
- 最高价
- 6.86
- 交易量
- 39
- 日变化
- 4.83%
- 月变化
- -5.21%
- 6个月变化
- 5076.92%
- 年变化
- 2488.46%
