LXP: LXP Industrial Trust (Maryland REIT)
9.31 USD 0.20 (2.20%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LXP para hoje mudou para 2.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.15 e o mais alto foi 9.32.
Veja a dinâmica do par de moedas LXP Industrial Trust (Maryland REIT). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
LXP Notícias
- LXP Industrial Trust declara dividendo trimestral de US$ 0,135 por ação
- LXP Industrial Trust declares quarterly dividend of $0.135 per share
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Double-Checking The Credit Rating (Part 16): LXP Industrial Trust (NYSE:LXP)
- KeyBanc reiterates Overweight rating on Lexington Realty Trust stock
- Top 3 Real Estate Stocks That May Rocket Higher In August - EPR Props (NYSE:EPR), CubeSmart (NYSE:CUBE)
- LXP Industrial Trust (LXP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- LXP Industrial Trust earnings beat by $0.11, revenue topped estimates
- LXP Industrial Trust Q2 2025 slides: 4.7% NOI growth amid reshoring momentum
- LXP Industrial (LXP) Meets Q2 FFO Estimates
- USCB Financial Holdings, Inc. (USCB) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Lexington Realty Trust stock rating reiterated at Overweight by KeyBanc
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- Hit The Bottom, Hunt The Yield (Part 1): LXP Industrial Trust's Preferred (NYSE:LXP)
- New York banks, REITs fall as Mamdani's mayoral lead stokes rent freeze worries
- STAG Industrial: A Good Play On Reshoring (NYSE:STAG)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- LXP Industrial Trust Announces Quarterly Common Share Dividend
- 7% Yield From LXP Industrial Trust And Its Preferred Stock (NYSE:LXP)
- JMP maintains Market Perform on Lexington Realty stock
- Buy LXP Industrial Before The Reshoring Boom Goes Mainstream (NYSE:LXP)
- KeyBanc maintains Overweight on Lexington Realty shares
- LXP Industrial Trust Leases 1.1 Million Square Foot Industrial Facility in Greenville/Spartanburg
- Top 3 Real Estate Stocks That May Explode In Q2 - Easterly Government Props (NYSE:DEA), Summit Hotel Properties (NYSE:INN)
Faixa diária
9.15 9.32
Faixa anual
6.85 10.10
- Fechamento anterior
- 9.11
- Open
- 9.16
- Bid
- 9.31
- Ask
- 9.61
- Low
- 9.15
- High
- 9.32
- Volume
- 1.206 K
- Mudança diária
- 2.20%
- Mudança mensal
- 3.56%
- Mudança de 6 meses
- 7.38%
- Mudança anual
- -7.55%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh