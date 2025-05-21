通貨 / LXP
LXP: LXP Industrial Trust (Maryland REIT)
9.31 USD 0.20 (2.20%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LXPの今日の為替レートは、2.20%変化しました。日中、通貨は1あたり9.15の安値と9.37の高値で取引されました。
LXP Industrial Trust (Maryland REIT)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
9.15 9.37
1年のレンジ
6.85 10.10
- 以前の終値
- 9.11
- 始値
- 9.16
- 買値
- 9.31
- 買値
- 9.61
- 安値
- 9.15
- 高値
- 9.37
- 出来高
- 4.803 K
- 1日の変化
- 2.20%
- 1ヶ月の変化
- 3.56%
- 6ヶ月の変化
- 7.38%
- 1年の変化
- -7.55%
