货币 / LXP
LXP: LXP Industrial Trust (Maryland REIT)
9.25 USD 0.06 (0.65%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LXP汇率已更改0.65%。当日，交易品种以低点9.23和高点9.30进行交易。
关注LXP Industrial Trust (Maryland REIT)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LXP新闻
- LXP Industrial Trust宣布季度股息每股0.135美元
- LXP Industrial Trust declares quarterly dividend of $0.135 per share
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Double-Checking The Credit Rating (Part 16): LXP Industrial Trust (NYSE:LXP)
- KeyBanc reiterates Overweight rating on Lexington Realty Trust stock
- Top 3 Real Estate Stocks That May Rocket Higher In August - EPR Props (NYSE:EPR), CubeSmart (NYSE:CUBE)
- LXP Industrial Trust (LXP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- LXP Industrial Trust earnings beat by $0.11, revenue topped estimates
- LXP Industrial Trust Q2 2025 slides: 4.7% NOI growth amid reshoring momentum
- LXP Industrial (LXP) Meets Q2 FFO Estimates
- USCB Financial Holdings, Inc. (USCB) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Lexington Realty Trust stock rating reiterated at Overweight by KeyBanc
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- Hit The Bottom, Hunt The Yield (Part 1): LXP Industrial Trust's Preferred (NYSE:LXP)
- New York banks, REITs fall as Mamdani's mayoral lead stokes rent freeze worries
- STAG Industrial: A Good Play On Reshoring (NYSE:STAG)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- LXP Industrial Trust Announces Quarterly Common Share Dividend
- 7% Yield From LXP Industrial Trust And Its Preferred Stock (NYSE:LXP)
- JMP maintains Market Perform on Lexington Realty stock
- Buy LXP Industrial Before The Reshoring Boom Goes Mainstream (NYSE:LXP)
- KeyBanc maintains Overweight on Lexington Realty shares
- LXP Industrial Trust Leases 1.1 Million Square Foot Industrial Facility in Greenville/Spartanburg
- Top 3 Real Estate Stocks That May Explode In Q2 - Easterly Government Props (NYSE:DEA), Summit Hotel Properties (NYSE:INN)
日范围
9.23 9.30
年范围
6.85 10.10
- 前一天收盘价
- 9.19
- 开盘价
- 9.23
- 卖价
- 9.25
- 买价
- 9.55
- 最低价
- 9.23
- 最高价
- 9.30
- 交易量
- 1.569 K
- 日变化
- 0.65%
- 月变化
- 2.89%
- 6个月变化
- 6.69%
- 年变化
- -8.14%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值