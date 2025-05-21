Währungen / LXP
LXP: LXP Industrial Trust (Maryland REIT)
9.31 USD 0.20 (2.20%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LXP hat sich für heute um 2.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.15 bis zu einem Hoch von 9.37 gehandelt.
Verfolgen Sie die LXP Industrial Trust (Maryland REIT)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
LXP News
Tagesspanne
9.15 9.37
Jahresspanne
6.85 10.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.11
- Eröffnung
- 9.16
- Bid
- 9.31
- Ask
- 9.61
- Tief
- 9.15
- Hoch
- 9.37
- Volumen
- 4.803 K
- Tagesänderung
- 2.20%
- Monatsänderung
- 3.56%
- 6-Monatsänderung
- 7.38%
- Jahresänderung
- -7.55%
