KurseKategorien
Währungen / LXP
Zurück zum Aktien

LXP: LXP Industrial Trust (Maryland REIT)

9.31 USD 0.20 (2.20%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LXP hat sich für heute um 2.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.15 bis zu einem Hoch von 9.37 gehandelt.

Verfolgen Sie die LXP Industrial Trust (Maryland REIT)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LXP News

Tagesspanne
9.15 9.37
Jahresspanne
6.85 10.10
Vorheriger Schlusskurs
9.11
Eröffnung
9.16
Bid
9.31
Ask
9.61
Tief
9.15
Hoch
9.37
Volumen
4.803 K
Tagesänderung
2.20%
Monatsänderung
3.56%
6-Monatsänderung
7.38%
Jahresänderung
-7.55%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K