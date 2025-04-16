Валюты / LXP
LXP: LXP Industrial Trust (Maryland REIT)
9.19 USD 0.03 (0.33%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LXP за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.10, а максимальная — 9.21.
Следите за динамикой LXP Industrial Trust (Maryland REIT). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LXP
- LXP Industrial Trust объявляет квартальные дивиденды в размере $0,135 на акцию
- LXP Industrial Trust declares quarterly dividend of $0.135 per share
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Double-Checking The Credit Rating (Part 16): LXP Industrial Trust (NYSE:LXP)
- KeyBanc reiterates Overweight rating on Lexington Realty Trust stock
- Top 3 Real Estate Stocks That May Rocket Higher In August - EPR Props (NYSE:EPR), CubeSmart (NYSE:CUBE)
- LXP Industrial Trust (LXP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- LXP Industrial Trust earnings beat by $0.11, revenue topped estimates
- LXP Industrial Trust Q2 2025 slides: 4.7% NOI growth amid reshoring momentum
- LXP Industrial (LXP) Meets Q2 FFO Estimates
- USCB Financial Holdings, Inc. (USCB) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Lexington Realty Trust stock rating reiterated at Overweight by KeyBanc
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- Hit The Bottom, Hunt The Yield (Part 1): LXP Industrial Trust's Preferred (NYSE:LXP)
- New York banks, REITs fall as Mamdani's mayoral lead stokes rent freeze worries
- STAG Industrial: A Good Play On Reshoring (NYSE:STAG)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- LXP Industrial Trust Announces Quarterly Common Share Dividend
- 7% Yield From LXP Industrial Trust And Its Preferred Stock (NYSE:LXP)
- JMP maintains Market Perform on Lexington Realty stock
- Buy LXP Industrial Before The Reshoring Boom Goes Mainstream (NYSE:LXP)
- KeyBanc maintains Overweight on Lexington Realty shares
- LXP Industrial Trust Leases 1.1 Million Square Foot Industrial Facility in Greenville/Spartanburg
- Top 3 Real Estate Stocks That May Explode In Q2 - Easterly Government Props (NYSE:DEA), Summit Hotel Properties (NYSE:INN)
Дневной диапазон
9.10 9.21
Годовой диапазон
6.85 10.10
- Предыдущее закрытие
- 9.16
- Open
- 9.17
- Bid
- 9.19
- Ask
- 9.49
- Low
- 9.10
- High
- 9.21
- Объем
- 2.781 K
- Дневное изменение
- 0.33%
- Месячное изменение
- 2.22%
- 6-месячное изменение
- 6.00%
- Годовое изменение
- -8.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.