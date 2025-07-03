Moedas / LOB
LOB: Live Oak Bancshares Inc
37.10 USD 0.67 (1.84%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LOB para hoje mudou para 1.84%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 36.74 e o mais alto foi 37.65.
Veja a dinâmica do par de moedas Live Oak Bancshares Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LOB Notícias
- Live Oak Bancshares: I'm Still Banking On It Even After The Huge Upside
- Live Oak Bancshares dispara 62% após previsão de Valor Justo do InvestingPro em abril
- Live Oak Bancshares surges 62% following InvestingPro’s April Fair Value call
- 2 Stocks to Buy Before the Federal Reserve Cuts Interest Rates
- U.S. Bank Stocks Outperform In August With Widespread Rally
- Live Oak Bancshares CEO sets plan to sell up to 400,000 shares
- Live Oak Bancshares stock rating reiterated at Outperform by KBW on Apiture gain
- Live Oak Bancshares declares dividends on common and preferred shares
- Top 2 Financial Stocks You May Want To Dump In Q3 - ACRES Commercial Realty (NYSE:ACR), Enerflex (NYSE:EFXT)
- Live Oak Bancshares expects pre-tax gain from Apiture acquisition by CSI
- Live Oak Bancshares stock rating upgraded by KBW on credit improvement outlook
- LOB.PR.A: 8.375% Preferred Stock IPO From Live Oak Bancshares (NYSE:LOB)
- Live Oak Bancshares appoints Jeffrey Lunsford to board of directors
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Live Oak Bancshares Stock?
- New Preferred Stock IPOs, July 2025 (NASDAQ:NYMT)
- Live Oak Bancshares prices 4,000,000 preferred stock depositary shares
- Live Oak Bancshares, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:LOB)
- Live Oak Bancshares, Inc. (LOB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Live Oak Bancshares stock rating reiterated at Market Perform by Raymond James
- Live Oak Posts Q2 Revenue Beat
- Live Oak Bancshares (LOB) Q2 Earnings Miss Estimates
- Live Oak Bancshares Q2 2025 slides: EPS more than doubles as credit concerns ease
- Live Oak Bancshares Inc earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Live Oak Bancshares: Earnings Outlook Is Positive, But Stock Seems Overvalued (NYSE:LOB)
Faixa diária
36.74 37.65
Faixa anual
22.68 50.30
- Fechamento anterior
- 36.43
- Open
- 36.74
- Bid
- 37.10
- Ask
- 37.40
- Low
- 36.74
- High
- 37.65
- Volume
- 1.176 K
- Mudança diária
- 1.84%
- Mudança mensal
- -2.93%
- Mudança de 6 meses
- 40.42%
- Mudança anual
- -20.52%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh