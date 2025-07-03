Валюты / LOB
LOB: Live Oak Bancshares Inc
36.24 USD 0.18 (0.49%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LOB за сегодня изменился на -0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.63, а максимальная — 36.52.
Следите за динамикой Live Oak Bancshares Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
35.63 36.52
Годовой диапазон
22.68 50.30
- Предыдущее закрытие
- 36.42
- Open
- 36.37
- Bid
- 36.24
- Ask
- 36.54
- Low
- 35.63
- High
- 36.52
- Объем
- 334
- Дневное изменение
- -0.49%
- Месячное изменение
- -5.18%
- 6-месячное изменение
- 37.17%
- Годовое изменение
- -22.37%
