КотировкиРазделы
Валюты / LOB
Назад в Рынок акций США

LOB: Live Oak Bancshares Inc

36.24 USD 0.18 (0.49%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LOB за сегодня изменился на -0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.63, а максимальная — 36.52.

Следите за динамикой Live Oak Bancshares Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости LOB

Дневной диапазон
35.63 36.52
Годовой диапазон
22.68 50.30
Предыдущее закрытие
36.42
Open
36.37
Bid
36.24
Ask
36.54
Low
35.63
High
36.52
Объем
334
Дневное изменение
-0.49%
Месячное изменение
-5.18%
6-месячное изменение
37.17%
Годовое изменение
-22.37%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.