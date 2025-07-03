クォートセクション
通貨 / LOB
株に戻る

LOB: Live Oak Bancshares Inc

37.25 USD 0.82 (2.25%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

LOBの今日の為替レートは、2.25%変化しました。日中、通貨は1あたり36.74の安値と37.65の高値で取引されました。

Live Oak Bancshares Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LOB News

1日のレンジ
36.74 37.65
1年のレンジ
22.68 50.30
以前の終値
36.43
始値
36.74
買値
37.25
買値
37.55
安値
36.74
高値
37.65
出来高
2.498 K
1日の変化
2.25%
1ヶ月の変化
-2.54%
6ヶ月の変化
40.99%
1年の変化
-20.20%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K