LOB: Live Oak Bancshares Inc
37.25 USD 0.82 (2.25%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LOBの今日の為替レートは、2.25%変化しました。日中、通貨は1あたり36.74の安値と37.65の高値で取引されました。
Live Oak Bancshares Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
36.74 37.65
1年のレンジ
22.68 50.30
- 以前の終値
- 36.43
- 始値
- 36.74
- 買値
- 37.25
- 買値
- 37.55
- 安値
- 36.74
- 高値
- 37.65
- 出来高
- 2.498 K
- 1日の変化
- 2.25%
- 1ヶ月の変化
- -2.54%
- 6ヶ月の変化
- 40.99%
- 1年の変化
- -20.20%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K