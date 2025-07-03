Währungen / LOB
LOB: Live Oak Bancshares Inc
36.97 USD 0.28 (0.75%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LOB hat sich für heute um -0.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.89 bis zu einem Hoch von 36.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die Live Oak Bancshares Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LOB News
- Live Oak Bancshares: I'm Still Banking On It Even After The Huge Upside
- Live Oak Bancshares: Aktie steigt um 62 % nach Fair-Value-Analyse von InvestingPro
- Live Oak Bancshares surges 62% following InvestingPro’s April Fair Value call
- 2 Stocks to Buy Before the Federal Reserve Cuts Interest Rates
- U.S. Bank Stocks Outperform In August With Widespread Rally
- Live Oak Bancshares CEO sets plan to sell up to 400,000 shares
- Live Oak Bancshares stock rating reiterated at Outperform by KBW on Apiture gain
- Live Oak Bancshares declares dividends on common and preferred shares
- Top 2 Financial Stocks You May Want To Dump In Q3 - ACRES Commercial Realty (NYSE:ACR), Enerflex (NYSE:EFXT)
- Live Oak Bancshares expects pre-tax gain from Apiture acquisition by CSI
- Live Oak Bancshares stock rating upgraded by KBW on credit improvement outlook
- LOB.PR.A: 8.375% Preferred Stock IPO From Live Oak Bancshares (NYSE:LOB)
- Live Oak Bancshares appoints Jeffrey Lunsford to board of directors
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Live Oak Bancshares Stock?
- New Preferred Stock IPOs, July 2025 (NASDAQ:NYMT)
- Live Oak Bancshares prices 4,000,000 preferred stock depositary shares
- Live Oak Bancshares, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:LOB)
- Live Oak Bancshares, Inc. (LOB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Live Oak Bancshares stock rating reiterated at Market Perform by Raymond James
- Live Oak Posts Q2 Revenue Beat
- Live Oak Bancshares (LOB) Q2 Earnings Miss Estimates
- Live Oak Bancshares Q2 2025 slides: EPS more than doubles as credit concerns ease
- Live Oak Bancshares Inc earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Live Oak Bancshares: Earnings Outlook Is Positive, But Stock Seems Overvalued (NYSE:LOB)
Tagesspanne
36.89 36.97
Jahresspanne
22.68 50.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 37.25
- Eröffnung
- 36.89
- Bid
- 36.97
- Ask
- 37.27
- Tief
- 36.89
- Hoch
- 36.97
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -0.75%
- Monatsänderung
- -3.27%
- 6-Monatsänderung
- 39.93%
- Jahresänderung
- -20.80%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K