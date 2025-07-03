시세섹션
통화 / LOB
LOB: Live Oak Bancshares Inc

37.14 USD 0.11 (0.30%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

LOB 환율이 오늘 -0.30%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 36.54이고 고가는 37.27이었습니다.

Live Oak Bancshares Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

일일 변동 비율
36.54 37.27
년간 변동
22.68 50.30
이전 종가
37.25
시가
36.89
Bid
37.14
Ask
37.44
저가
36.54
고가
37.27
볼륨
740
일일 변동
-0.30%
월 변동
-2.83%
6개월 변동
40.58%
년간 변동율
-20.44%
20 9월, 토요일