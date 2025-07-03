Devises / LOB
LOB: Live Oak Bancshares Inc
37.14 USD 0.11 (0.30%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LOB a changé de -0.30% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 36.54 et à un maximum de 37.27.
Suivez la dynamique Live Oak Bancshares Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
LOB Nouvelles
- Live Oak Bancshares: I'm Still Banking On It Even After The Huge Upside
- Live Oak Bancshares s’envole de 62% suite à l’analyse de Juste Valeur d’InvestingPro en avril
- Live Oak Bancshares surges 62% following InvestingPro’s April Fair Value call
- 2 Stocks to Buy Before the Federal Reserve Cuts Interest Rates
- U.S. Bank Stocks Outperform In August With Widespread Rally
- Live Oak Bancshares CEO sets plan to sell up to 400,000 shares
- Live Oak Bancshares stock rating reiterated at Outperform by KBW on Apiture gain
- Live Oak Bancshares declares dividends on common and preferred shares
- Top 2 Financial Stocks You May Want To Dump In Q3 - ACRES Commercial Realty (NYSE:ACR), Enerflex (NYSE:EFXT)
- Live Oak Bancshares expects pre-tax gain from Apiture acquisition by CSI
- Live Oak Bancshares stock rating upgraded by KBW on credit improvement outlook
- LOB.PR.A: 8.375% Preferred Stock IPO From Live Oak Bancshares (NYSE:LOB)
- Live Oak Bancshares appoints Jeffrey Lunsford to board of directors
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Live Oak Bancshares Stock?
- New Preferred Stock IPOs, July 2025 (NASDAQ:NYMT)
- Live Oak Bancshares prices 4,000,000 preferred stock depositary shares
- Live Oak Bancshares, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:LOB)
- Live Oak Bancshares, Inc. (LOB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Live Oak Bancshares stock rating reiterated at Market Perform by Raymond James
- Live Oak Posts Q2 Revenue Beat
- Live Oak Bancshares (LOB) Q2 Earnings Miss Estimates
- Live Oak Bancshares Q2 2025 slides: EPS more than doubles as credit concerns ease
- Live Oak Bancshares Inc earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Live Oak Bancshares: Earnings Outlook Is Positive, But Stock Seems Overvalued (NYSE:LOB)
Range quotidien
36.54 37.27
Range Annuel
22.68 50.30
- Clôture Précédente
- 37.25
- Ouverture
- 36.89
- Bid
- 37.14
- Ask
- 37.44
- Plus Bas
- 36.54
- Plus Haut
- 37.27
- Volume
- 740
- Changement quotidien
- -0.30%
- Changement Mensuel
- -2.83%
- Changement à 6 Mois
- 40.58%
- Changement Annuel
- -20.44%
