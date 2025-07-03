QuotazioniSezioni
Valute / LOB
Tornare a Azioni

LOB: Live Oak Bancshares Inc

37.14 USD 0.11 (0.30%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LOB ha avuto una variazione del -0.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 36.54 e ad un massimo di 37.27.

Segui le dinamiche di Live Oak Bancshares Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LOB News

Intervallo Giornaliero
36.54 37.27
Intervallo Annuale
22.68 50.30
Chiusura Precedente
37.25
Apertura
36.89
Bid
37.14
Ask
37.44
Minimo
36.54
Massimo
37.27
Volume
740
Variazione giornaliera
-0.30%
Variazione Mensile
-2.83%
Variazione Semestrale
40.58%
Variazione Annuale
-20.44%
20 settembre, sabato