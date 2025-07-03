Valute / LOB
LOB: Live Oak Bancshares Inc
37.14 USD 0.11 (0.30%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LOB ha avuto una variazione del -0.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 36.54 e ad un massimo di 37.27.
Segui le dinamiche di Live Oak Bancshares Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
36.54 37.27
Intervallo Annuale
22.68 50.30
- Chiusura Precedente
- 37.25
- Apertura
- 36.89
- Bid
- 37.14
- Ask
- 37.44
- Minimo
- 36.54
- Massimo
- 37.27
- Volume
- 740
- Variazione giornaliera
- -0.30%
- Variazione Mensile
- -2.83%
- Variazione Semestrale
- 40.58%
- Variazione Annuale
- -20.44%
20 settembre, sabato