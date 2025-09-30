- Visão do mercado
LNC-PD: Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin
A taxa do LNC-PD para hoje mudou para 0.26%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.63 e o mais alto foi 26.74.
Veja a dinâmica do par de moedas Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de LNC-PD hoje?
Hoje Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin (LNC-PD) está avaliado em 26.71. O instrumento é negociado dentro de 0.26%, o fechamento de ontem foi 26.64, e o volume de negociação atingiu 55. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de LNC-PD em tempo real.
As ações de Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin pagam dividendos?
Atualmente Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin está avaliado em 26.71. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.07% e USD. Monitore os movimentos de LNC-PD no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de LNC-PD?
Você pode comprar ações de Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin (LNC-PD) pelo preço atual 26.71. Ordens geralmente são executadas perto de 26.71 ou 27.01, enquanto 55 e 0.15% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de LNC-PD no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de LNC-PD?
Investir em Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin envolve considerar a faixa anual 26.38 - 27.66 e o preço atual 26.71. Muitos comparam -1.11% e 0.07% antes de enviar ordens em 26.71 ou 27.01. Estude as mudanças diárias de preço de LNC-PD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações LINCOLN NATIONAL CORP?
O maior preço de LINCOLN NATIONAL CORP (LNC-PD) no último ano foi 27.66. As ações oscilaram bastante dentro de 26.38 - 27.66, e a comparação com 26.64 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações LINCOLN NATIONAL CORP?
O menor preço de LINCOLN NATIONAL CORP (LNC-PD) no ano foi 26.38. A comparação com o preço atual 26.71 e 26.38 - 27.66 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de LNC-PD em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de LNC-PD?
No passado Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 26.64 e 0.07% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 26.64
- Open
- 26.67
- Bid
- 26.71
- Ask
- 27.01
- Low
- 26.63
- High
- 26.74
- Volume
- 55
- Mudança diária
- 0.26%
- Mudança mensal
- -1.11%
- Mudança de 6 meses
- 0.07%
- Mudança anual
- 0.07%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4