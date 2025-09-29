- Panorámica
LNC-PD: Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin
El tipo de cambio de LNC-PD de hoy ha cambiado un 0.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26.63, mientras que el máximo ha alcanzado 26.74.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de LNC-PD hoy?
Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin (LNC-PD) se evalúa hoy en 26.71. El instrumento se negocia dentro de 0.26%; el cierre de ayer ha sido 26.64 y el volumen comercial ha alcanzado 55. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios LNC-PD en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin?
Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin se evalúa actualmente en 26.71. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.07% y USD. Monitoree los movimientos de LNC-PD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de LNC-PD?
Puede comprar acciones de Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin (LNC-PD) al precio actual de 26.71. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 26.71 o 27.01, mientras que 55 y 0.15% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de LNC-PD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de LNC-PD?
Invertir en Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin implica tener en cuenta el rango anual 26.38 - 27.66 y el precio actual 26.71. Muchos comparan -1.11% y 0.07% antes de colocar órdenes en 26.71 o 27.01. Estudie los cambios diarios de precios de LNC-PD en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de LINCOLN NATIONAL CORP?
El precio más alto de LINCOLN NATIONAL CORP (LNC-PD) en el último año ha sido 27.66. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 26.38 - 27.66, una comparación con 26.64 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de LINCOLN NATIONAL CORP?
El precio más bajo de LINCOLN NATIONAL CORP (LNC-PD) para el año ha sido 26.38. La comparación con los actuales 26.71 y 26.38 - 27.66 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de LNC-PD en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de LNC-PD?
En el pasado, Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 26.64 y 0.07% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 26.64
- Open
- 26.67
- Bid
- 26.71
- Ask
- 27.01
- Low
- 26.63
- High
- 26.74
- Volumen
- 55
- Cambio diario
- 0.26%
- Cambio mensual
- -1.11%
- Cambio a 6 meses
- 0.07%
- Cambio anual
- 0.07%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.