LNC-PD: Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin
Le taux de change de LNC-PD a changé de 0.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.63 et à un maximum de 26.74.
Suivez la dynamique Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action LNC-PD aujourd'hui ?
L'action Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin est cotée à 26.71 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.26%, a clôturé hier à 26.64 et son volume d'échange a atteint 55. Le graphique en temps réel du cours de LNC-PD présente ces mises à jour.
L'action Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin verse-t-elle des dividendes ?
Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin est actuellement valorisé à 26.71. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.07% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de LNC-PD.
Comment acheter des actions LNC-PD ?
Vous pouvez acheter des actions Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin au cours actuel de 26.71. Les ordres sont généralement placés à proximité de 26.71 ou de 27.01, le 55 et le 0.15% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de LNC-PD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action LNC-PD ?
Investir dans Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin implique de prendre en compte la fourchette annuelle 26.38 - 27.66 et le prix actuel 26.71. Beaucoup comparent -1.11% et 0.07% avant de passer des ordres à 26.71 ou 27.01. Consultez le graphique du cours de LNC-PD en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action LINCOLN NATIONAL CORP ?
Le cours le plus élevé de LINCOLN NATIONAL CORP l'année dernière était 27.66. Au cours de 26.38 - 27.66, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 26.64 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action LINCOLN NATIONAL CORP ?
Le cours le plus bas de LINCOLN NATIONAL CORP (LNC-PD) sur l'année a été 26.38. Sa comparaison avec 26.71 et 26.38 - 27.66 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de LNC-PD sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action LNC-PD a-t-elle été divisée ?
Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 26.64 et 0.07% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 26.64
- Ouverture
- 26.67
- Bid
- 26.71
- Ask
- 27.01
- Plus Bas
- 26.63
- Plus Haut
- 26.74
- Volume
- 55
- Changement quotidien
- 0.26%
- Changement Mensuel
- -1.11%
- Changement à 6 Mois
- 0.07%
- Changement Annuel
- 0.07%
