- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
LNC-PD: Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin
Der Wechselkurs von LNC-PD hat sich für heute um 0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.63 bis zu einem Hoch von 26.74 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von LNC-PD heute?
Die Aktie von Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin (LNC-PD) notiert heute bei 26.71. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.26% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 26.64 und das Handelsvolumen erreichte 55. Das Live-Chart von LNC-PD zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie LNC-PD Dividenden?
Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin wird derzeit mit 26.71 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.07% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von LNC-PD zu verfolgen.
Wie kaufe ich LNC-PD-Aktien?
Sie können Aktien von Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin (LNC-PD) zum aktuellen Kurs von 26.71 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 26.71 oder 27.01 platziert, während 55 und 0.15% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von LNC-PD auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in LNC-PD-Aktien?
Bei einer Investition in Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin müssen die jährliche Spanne 26.38 - 27.66 und der aktuelle Kurs 26.71 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.11% und 0.07%, bevor sie Orders zu 26.71 oder 27.01 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von LNC-PD.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von LINCOLN NATIONAL CORP?
Der höchste Kurs von LINCOLN NATIONAL CORP (LNC-PD) im vergangenen Jahr lag bei 27.66. Innerhalb von 26.38 - 27.66 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 26.64 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von LINCOLN NATIONAL CORP?
Der niedrigste Kurs von LINCOLN NATIONAL CORP (LNC-PD) im Laufe des Jahres betrug 26.38. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 26.71 und der Spanne 26.38 - 27.66 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von LNC-PD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von LNC-PD statt?
Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 26.64 und 0.07% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.64
- Eröffnung
- 26.67
- Bid
- 26.71
- Ask
- 27.01
- Tief
- 26.63
- Hoch
- 26.74
- Volumen
- 55
- Tagesänderung
- 0.26%
- Monatsänderung
- -1.11%
- 6-Monatsänderung
- 0.07%
- Jahresänderung
- 0.07%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4