KurseKategorien
Währungen / LNC-PD
Zurück zum Aktien

LNC-PD: Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin

26.71 USD 0.07 (0.26%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LNC-PD hat sich für heute um 0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.63 bis zu einem Hoch von 26.74 gehandelt.

Verfolgen Sie die Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von LNC-PD heute?

Die Aktie von Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin (LNC-PD) notiert heute bei 26.71. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.26% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 26.64 und das Handelsvolumen erreichte 55. Das Live-Chart von LNC-PD zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie LNC-PD Dividenden?

Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin wird derzeit mit 26.71 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.07% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von LNC-PD zu verfolgen.

Wie kaufe ich LNC-PD-Aktien?

Sie können Aktien von Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin (LNC-PD) zum aktuellen Kurs von 26.71 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 26.71 oder 27.01 platziert, während 55 und 0.15% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von LNC-PD auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in LNC-PD-Aktien?

Bei einer Investition in Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin müssen die jährliche Spanne 26.38 - 27.66 und der aktuelle Kurs 26.71 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.11% und 0.07%, bevor sie Orders zu 26.71 oder 27.01 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von LNC-PD.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von LINCOLN NATIONAL CORP?

Der höchste Kurs von LINCOLN NATIONAL CORP (LNC-PD) im vergangenen Jahr lag bei 27.66. Innerhalb von 26.38 - 27.66 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 26.64 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von LINCOLN NATIONAL CORP?

Der niedrigste Kurs von LINCOLN NATIONAL CORP (LNC-PD) im Laufe des Jahres betrug 26.38. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 26.71 und der Spanne 26.38 - 27.66 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von LNC-PD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von LNC-PD statt?

Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 26.64 und 0.07% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
26.63 26.74
Jahresspanne
26.38 27.66
Vorheriger Schlusskurs
26.64
Eröffnung
26.67
Bid
26.71
Ask
27.01
Tief
26.63
Hoch
26.74
Volumen
55
Tagesänderung
0.26%
Monatsänderung
-1.11%
6-Monatsänderung
0.07%
Jahresänderung
0.07%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4