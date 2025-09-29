クォートセクション
通貨 / LNC-PD
LNC-PD: Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin

26.71 USD 0.07 (0.26%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

LNC-PDの今日の為替レートは、0.26%変化しました。日中、通貨は1あたり26.63の安値と26.74の高値で取引されました。

Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representinダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

LNC-PD株の現在の価格は？

Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representinの株価は本日26.71です。0.26%内で取引され、前日の終値は26.64、取引量は55に達しました。LNC-PDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representinの株は配当を出しますか？

Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representinの現在の価格は26.71です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.07%やUSDにも注目します。LNC-PDの動きはライブチャートで確認できます。

LNC-PD株を買う方法は？

Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representinの株は現在26.71で購入可能です。注文は通常26.71または27.01付近で行われ、55や0.15%が市場の動きを示します。LNC-PDの最新情報はライブチャートで確認できます。

LNC-PD株に投資する方法は？

Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representinへの投資では、年間の値幅26.38 - 27.66と現在の26.71を考慮します。注文は多くの場合26.71や27.01で行われる前に、-1.11%や0.07%と比較されます。LNC-PDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

LINCOLN NATIONAL CORPの株の最高値は？

LINCOLN NATIONAL CORPの過去1年の最高値は27.66でした。26.38 - 27.66内で株価は大きく変動し、26.64と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representinのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

LINCOLN NATIONAL CORPの株の最低値は？

LINCOLN NATIONAL CORP(LNC-PD)の年間最安値は26.38でした。現在の26.71や26.38 - 27.66と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。LNC-PDの動きはライブチャートで確認できます。

LNC-PDの株式分割はいつ行われましたか？

Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representinは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、26.64、0.07%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
26.63 26.74
1年のレンジ
26.38 27.66
以前の終値
26.64
始値
26.67
買値
26.71
買値
27.01
安値
26.63
高値
26.74
出来高
55
1日の変化
0.26%
1ヶ月の変化
-1.11%
6ヶ月の変化
0.07%
1年の変化
0.07%
