LNC-PD: Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin
Il tasso di cambio LNC-PD ha avuto una variazione del 0.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.63 e ad un massimo di 26.74.
Segui le dinamiche di Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni LNC-PD oggi?
Oggi le azioni Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin sono prezzate a 26.71. Viene scambiato all'interno di 0.26%, la chiusura di ieri è stata 26.64 e il volume degli scambi ha raggiunto 55. Il grafico dei prezzi in tempo reale di LNC-PD mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin pagano dividendi?
Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin è attualmente valutato a 26.71. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.07% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di LNC-PD.
Come acquistare azioni LNC-PD?
Puoi acquistare azioni Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin al prezzo attuale di 26.71. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 26.71 o 27.01, mentre 55 e 0.15% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di LNC-PD sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni LNC-PD?
Investire in Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin implica considerare l'intervallo annuale 26.38 - 27.66 e il prezzo attuale 26.71. Molti confrontano -1.11% e 0.07% prima di effettuare ordini su 26.71 o 27.01. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di LNC-PD con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni LINCOLN NATIONAL CORP?
Il prezzo massimo di LINCOLN NATIONAL CORP nell'ultimo anno è stato 27.66. All'interno di 26.38 - 27.66, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 26.64 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni LINCOLN NATIONAL CORP?
Il prezzo più basso di LINCOLN NATIONAL CORP (LNC-PD) nel corso dell'anno è stato 26.38. Confrontandolo con gli attuali 26.71 e 26.38 - 27.66 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda LNC-PD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di LNC-PD?
Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 26.64 e 0.07%.
- Chiusura Precedente
- 26.64
- Apertura
- 26.67
- Bid
- 26.71
- Ask
- 27.01
- Minimo
- 26.63
- Massimo
- 26.74
- Volume
- 55
- Variazione giornaliera
- 0.26%
- Variazione Mensile
- -1.11%
- Variazione Semestrale
- 0.07%
- Variazione Annuale
- 0.07%
