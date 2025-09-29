报价部分
货币 / LNC-PD
LNC-PD: Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin

26.71 USD 0.07 (0.26%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日LNC-PD汇率已更改0.26%。当日，交易品种以低点26.63和高点26.74进行交易。

关注Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

LNC-PD股票今天的价格是多少？

Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin股票今天的定价为26.71。它在0.26%范围内交易，昨天的收盘价为26.64，交易量达到55。LNC-PD的实时价格图表显示了这些更新。

Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin股票是否支付股息？

Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin目前的价值为26.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.07%和USD。实时查看图表以跟踪LNC-PD走势。

如何购买LNC-PD股票？

您可以以26.71的当前价格购买Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin股票。订单通常设置在26.71或27.01附近，而55和0.15%显示市场活动。立即关注LNC-PD的实时图表更新。

如何投资LNC-PD股票？

投资Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin需要考虑年度范围26.38 - 27.66和当前价格26.71。许多人在以26.71或27.01下订单之前，会比较-1.11%和。实时查看LNC-PD价格图表，了解每日变化。

LINCOLN NATIONAL CORP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，LINCOLN NATIONAL CORP的最高价格是27.66。在26.38 - 27.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin的绩效。

LINCOLN NATIONAL CORP股票的最低价格是多少？

LINCOLN NATIONAL CORP（LNC-PD）的最低价格为26.38。将其与当前的26.71和26.38 - 27.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LNC-PD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LNC-PD股票是什么时候拆分的？

Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.64和0.07%中可见。

日范围
26.63 26.74
年范围
26.38 27.66
前一天收盘价
26.64
开盘价
26.67
卖价
26.71
买价
27.01
最低价
26.63
最高价
26.74
交易量
55
日变化
0.26%
月变化
-1.11%
6个月变化
0.07%
年变化
0.07%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值