LNC-PD: Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin
今日LNC-PD汇率已更改0.26%。当日，交易品种以低点26.63和高点26.74进行交易。
关注Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
LNC-PD股票今天的价格是多少？
Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin股票今天的定价为26.71。它在0.26%范围内交易，昨天的收盘价为26.64，交易量达到55。LNC-PD的实时价格图表显示了这些更新。
Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin股票是否支付股息？
Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin目前的价值为26.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.07%和USD。实时查看图表以跟踪LNC-PD走势。
如何购买LNC-PD股票？
您可以以26.71的当前价格购买Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin股票。订单通常设置在26.71或27.01附近，而55和0.15%显示市场活动。立即关注LNC-PD的实时图表更新。
如何投资LNC-PD股票？
投资Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin需要考虑年度范围26.38 - 27.66和当前价格26.71。许多人在以26.71或27.01下订单之前，会比较-1.11%和。实时查看LNC-PD价格图表，了解每日变化。
LINCOLN NATIONAL CORP股票的最高价格是多少？
在过去一年中，LINCOLN NATIONAL CORP的最高价格是27.66。在26.38 - 27.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin的绩效。
LINCOLN NATIONAL CORP股票的最低价格是多少？
LINCOLN NATIONAL CORP（LNC-PD）的最低价格为26.38。将其与当前的26.71和26.38 - 27.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LNC-PD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
LNC-PD股票是什么时候拆分的？
Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.64和0.07%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.64
- 开盘价
- 26.67
- 卖价
- 26.71
- 买价
- 27.01
- 最低价
- 26.63
- 最高价
- 26.74
- 交易量
- 55
- 日变化
- 0.26%
- 月变化
- -1.11%
- 6个月变化
- 0.07%
- 年变化
- 0.07%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值