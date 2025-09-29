КотировкиРазделы
LNC-PD
LNC-PD: Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin

26.72 USD 0.08 (0.30%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LNC-PD за сегодня изменился на 0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.63, а максимальная — 26.74.

Следите за динамикой Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LNC-PD сегодня?

Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin (LNC-PD) сегодня оценивается на уровне 26.72. Инструмент торгуется в пределах 0.30%, вчерашнее закрытие составило 26.64, а торговый объем достиг 52. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LNC-PD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin?

Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin в настоящее время оценивается в 26.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.11% и USD. Отслеживайте движения LNC-PD на графике в реальном времени.

Как купить акции LNC-PD?

Вы можете купить акции Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin (LNC-PD) по текущей цене 26.72. Ордера обычно размещаются около 26.72 или 27.02, тогда как 52 и 0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LNC-PD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LNC-PD?

Инвестирование в Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin предполагает учет годового диапазона 26.38 - 27.66 и текущей цены 26.72. Многие сравнивают -1.07% и 0.11% перед размещением ордеров на 26.72 или 27.02. Изучайте ежедневные изменения цены LNC-PD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции LINCOLN NATIONAL CORP?

Самая высокая цена LINCOLN NATIONAL CORP (LNC-PD) за последний год составила 27.66. Акции заметно колебались в пределах 26.38 - 27.66, сравнение с 26.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции LINCOLN NATIONAL CORP?

Самая низкая цена LINCOLN NATIONAL CORP (LNC-PD) за год составила 26.38. Сравнение с текущими 26.72 и 26.38 - 27.66 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LNC-PD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LNC-PD?

В прошлом Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.64 и 0.11% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.63 26.74
Годовой диапазон
26.38 27.66
Предыдущее закрытие
26.64
Open
26.67
Bid
26.72
Ask
27.02
Low
26.63
High
26.74
Объем
52
Дневное изменение
0.30%
Месячное изменение
-1.07%
6-месячное изменение
0.11%
Годовое изменение
0.11%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.