LNC-PD: Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin
Курс LNC-PD за сегодня изменился на 0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.63, а максимальная — 26.74.
Следите за динамикой Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LNC-PD сегодня?
Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin (LNC-PD) сегодня оценивается на уровне 26.72. Инструмент торгуется в пределах 0.30%, вчерашнее закрытие составило 26.64, а торговый объем достиг 52. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LNC-PD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin?
Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin в настоящее время оценивается в 26.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.11% и USD. Отслеживайте движения LNC-PD на графике в реальном времени.
Как купить акции LNC-PD?
Вы можете купить акции Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin (LNC-PD) по текущей цене 26.72. Ордера обычно размещаются около 26.72 или 27.02, тогда как 52 и 0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LNC-PD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LNC-PD?
Инвестирование в Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin предполагает учет годового диапазона 26.38 - 27.66 и текущей цены 26.72. Многие сравнивают -1.07% и 0.11% перед размещением ордеров на 26.72 или 27.02. Изучайте ежедневные изменения цены LNC-PD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции LINCOLN NATIONAL CORP?
Самая высокая цена LINCOLN NATIONAL CORP (LNC-PD) за последний год составила 27.66. Акции заметно колебались в пределах 26.38 - 27.66, сравнение с 26.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции LINCOLN NATIONAL CORP?
Самая низкая цена LINCOLN NATIONAL CORP (LNC-PD) за год составила 26.38. Сравнение с текущими 26.72 и 26.38 - 27.66 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LNC-PD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LNC-PD?
В прошлом Lincoln National Corporation Depositary Shares Each Representin проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.64 и 0.11% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.64
- Open
- 26.67
- Bid
- 26.72
- Ask
- 27.02
- Low
- 26.63
- High
- 26.74
- Объем
- 52
- Дневное изменение
- 0.30%
- Месячное изменение
- -1.07%
- 6-месячное изменение
- 0.11%
- Годовое изменение
- 0.11%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%