LIMNW: Liminatus Pharma, Inc.
A taxa do LIMNW para hoje mudou para -18.74%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.1200 e o mais alto foi 0.1302.
Veja a dinâmica do par de moedas Liminatus Pharma, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de LIMNW hoje?
Hoje Liminatus Pharma, Inc. (LIMNW) está avaliado em 0.1201. O instrumento é negociado dentro de -18.74%, o fechamento de ontem foi 0.1478, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de LIMNW em tempo real.
As ações de Liminatus Pharma, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Liminatus Pharma, Inc. está avaliado em 0.1201. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -33.28% e USD. Monitore os movimentos de LIMNW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de LIMNW?
Você pode comprar ações de Liminatus Pharma, Inc. (LIMNW) pelo preço atual 0.1201. Ordens geralmente são executadas perto de 0.1201 ou 0.1231, enquanto 4 e -0.08% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de LIMNW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de LIMNW?
Investir em Liminatus Pharma, Inc. envolve considerar a faixa anual 0.0452 - 0.4700 e o preço atual 0.1201. Muitos comparam -43.72% e -33.28% antes de enviar ordens em 0.1201 ou 0.1231. Estude as mudanças diárias de preço de LIMNW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Liminatus Pharma, Inc.?
O maior preço de Liminatus Pharma, Inc. (LIMNW) no último ano foi 0.4700. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0452 - 0.4700, e a comparação com 0.1478 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Liminatus Pharma, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Liminatus Pharma, Inc.?
O menor preço de Liminatus Pharma, Inc. (LIMNW) no ano foi 0.0452. A comparação com o preço atual 0.1201 e 0.0452 - 0.4700 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de LIMNW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de LIMNW?
No passado Liminatus Pharma, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.1478 e -33.28% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.1478
- Open
- 0.1202
- Bid
- 0.1201
- Ask
- 0.1231
- Low
- 0.1200
- High
- 0.1302
- Volume
- 4
- Mudança diária
- -18.74%
- Mudança mensal
- -43.72%
- Mudança de 6 meses
- -33.28%
- Mudança anual
- -33.28%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4